teamLab Biovortex Kyoto ha accolto più di 1 milione di visitatori al 6 luglio 2026, 9 mesi dopo la cerimonia di apertura ufficiale. (*1)

I visitatori sono giunti da oltre 150 Paesi e regioni, rappresentando circa il 42% del totale delle presenze. Molti di questi visitatori internazionali arrivano da Paesi e regioni lontane, tra cui Stati Uniti, Australia, Canada, Regno Unito e Germania. Circa il 30% di questi visitatori internazionali acquista i propri biglietti con almeno 30 giorni di anticipo.

teamLab Biovortex Kyoto è il museo di teamLab più grande in Giappone, con tempi di visita di due ore e mezzo in media.

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teamLab Biovortex Kyoto Welcomes Over 1 Million Visitors within 9 Months of Opening

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