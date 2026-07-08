TetraMem Inc., un leader nella tecnologia Analog In-Memory Computing (A-IMC), e SK hynix Inc., un leader globale nelle tecnologie di memoria di intelligenza artificiale di semiconduttori, oggi ha annunciato la conclusione riuscita di una collaborazione tecnologica congiunta, evidenziata dalla pubblicazione del proprio articolo di ricerca, “ A Memristor-based In-Memory Computing SoC with Efficient Depthwise Convolution”, in Advanced Intelligent Systems . Lo studio è stato inoltre selezionato per la copertina della rivista, a riconoscimento dell'innovazione tecnica e del potenziale impatto sull'informatica AI di nuova generazione.

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