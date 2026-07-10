Teva Pharmaceuticals International GmbH, una controllata di Teva Pharmaceutical Industries Ltd (NYSE: e TASE: TEVA), e Polpharma Biologics International AG oggi hanno annunciato un accordo di licenza globale che concede a Teva i diritti esclusivi per commercializzare le due formule del biosimilare di Ocrevus ®1 (ocrelizumab) targato Polpharma Biologics, previo ottenimento dell'approvazione normativa.

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