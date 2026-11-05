Trained Therapeutix Discovery ("TTxD"), azienda pioniera nell'immunoterapia fondata dal Jean Boulle Group e dall'Heritage Group, che sviluppa nanofarmaci per regolare l'immunità innata, annuncia la nomina di Andrew Glass all'incarico di amministratore delegato con effetto immediato. Glass vanta oltre 20 anni di esperienza dirigenziale nel settore delle scienze della vita come AD di Vivasure Medical e in precedenza oltre 15 anni in ruoli dirigenziali senior presso Abbott.

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Andrew Glass, CEO, TTxD

A seguito dei cambiamenti al consiglio di amministrazione annunciati in precedenza quest'anno, Andrew Glass entra a far parte della Società durante la transizione da fase preclinica a organizzazione di fase clinica.

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