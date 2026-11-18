TreeFrog Therapeutics, società biotecnologica che sviluppa terapie cellulari scalabili basate sulla sua tecnologia proprietaria C-Stem™, oggi ha annunciato la nomina di James Sterling all'incarico di Direttore finanziario, a partire dal 1° novembre 2026. James entra a far parte del team dirigente di TreeFrog e riferisce a Mark Rothera, Presidente e Amministratore delegato. Sterling dirige gli aspetti finanziari, le relazioni con gli investitori e lo sviluppo aziendale mentre la società si avvia alla sua prossima fase di crescita.

“Sono lieto di accogliere James in TreeFrog. James integra una preziosa combinazione di CFO nel settore biotecnologico e di esperienza nel mercato azionario che supporta le nostre ambizioni di trasformare TreeFrog in un partner chiave e uno sviluppatore di farmaci nel settore delle terapie rigenerative”, ha dichiarato Mark Rothera, Presidente e AD di TreeFrog Therapeutics.

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