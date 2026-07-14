I bar sono importanti contributori sociali ed economici delle comunità di tutto il mondo, stando a una nuova ricerca condotta da Oxford Economics. Lo studio, commissionato da AB InBev, ha esaminato l'impatto economico e sociale dei bar in cinque mercati globali: Brasile, Messico, Corea del Sud, Regno Unito e Stati Uniti.

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New research from Oxford Economics and AB InBev highlights the social and economic impact of bars in communities worldwide.

Nei mercati analizzati, il 77% è d'accordo sul fatto che i bar riuniscono le persone creando un'atmosfera condivisa; il 72% è d'accordo sul fatto che i bar generano un contributo economico positivo alla propria comunità locale e il 69% afferma che i bar aiutano a creare connessioni sociali.

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