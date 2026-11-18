Le frodi stanno diventando sempre più automatizzate, mirate e globali man mano che i criminali utilizzano l’IA per sfruttare i punti deboli dell’intero ecosistema dei pagamenti e prendere di mira i fornitori terzi che possono offrire accesso a varie organizzazioni di pagamento a valle, secondo il Fall 2026 Biannual Threats Report preparato da Visa (NYSE: V) e pubblicato oggi in occasione dell’International Fraud Awareness Week.

Redatto dall'ufficio PERC (Visa Payment Ecosystem Risk and Control), il report analizza l’attività delle minacce osservata tra gennaio e giugno 2026 e indica come l’IA non stia creando categorie di frode del tutto nuove.

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Meg Omecene momecene@visa.com





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