Uptime Institute , l'autorità globale per le infrastrutture digitali, e il Ministero indonesiano per la comunicazione e gli affari digitali (Komdigi) hanno annunciato oggi la firma di una lettera di intenti (LOI) volta a esplorare una collaborazione orientata al rafforzamento dell'ecosistema dei data center in Indonesia attraverso lo sviluppo di politiche, quadri di riferimento per la governance, eccellenza operativa, sicurezza, sostenibilità e lo sviluppo delle competenze della forza lavoro.

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Uptime Institute and KOMDIGI sign LOI.

La lettera di intenti è la dimostrazione di un interesse condiviso per l'esplorazione delle best practice internazionali e potrebbe sostenere lo sviluppo di infrastrutture affidabili, sicure, efficienti e sostenibili in linea con le priorità nazionali e il quadro di riferimento normativo dell'Indonesia.

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