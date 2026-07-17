Oggi, Visa (NYSE: V) ha annunciato la Visa Stablecoin Platform (VSP) , una nuova piattaforma aziendale progettata per aiutare gli enti finanziari, le aziende fintech e i cripto-nativi ad accedere alle funzionalità delle stablecoin attraverso un unico ambiente gestito da Visa.

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Basandosi sulla più ampia strategia di Visa nel settore delle criptovalute, la VSP offre agli enti finanziari, alle aziende fintech e ad altri fornitori di pagamento un modo semplice di accedere, conservare e riscattare stablecoin, partendo da Open USD (OUSD), una nuova stablecoin recentemente introdotta da Open Standard.

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