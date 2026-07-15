WALDEVAR Holding, fornitore leader di soluzioni EPC (Engineering, Procurement and Construction) chiavi in mano per progetti energetici fotovoltaici e ibridi su larga scala, ha completato l'acquisizione strategica di Elemo, un noto esperto con oltre 30 anni di esperienza in infrastrutture elettriche ad alta e altissima tensione. In seguito all'acquisizione, Elemo opererà con una nuova identità del marchio: WALDEVAR Power Grid.

L'acquisizione avviene nel momento in cui la Romania rafforza la propria posizione tra i mercati delle energie rinnovabili in più rapida crescita in Europa, guidata da investimenti in accelerazione in energia solare, accumulo a batteria e infrastrutture di rete. Mentre la rete diventa il principale collo di bottiglia per progetti rinnovabili su larga scala, l'integrazione di Elemo consente a WALDEVAR di offrire soluzioni di infrastutture totalmente integrate, dall'ingegneria e l'edilizia all'integrazione di accumulo di energia e connessione alla rete energetica nazionale romena tramite le proprie risorse interne.

"La costruzione di un parco fotovoltaico è solo una parte di questa equazione. Una connessione di rete rapida e affidabile comporta le principali sfide per i progetti su larga scala. Mediante l'integrazione di Elemo e il lancio di WALDEVAR Power Grid, ci siamo trasformati in un gruppo di infrastrutture energetiche completamente integrate in grado di distribuire progetti rinnovaibili su larga scala interamente con le nostre risorse", ha dichiarato Christian Leonte, CEO, WALDEVAR Holding.

La nuova azienda integra la forza finanziaria e le capacità EPC integrate di WALDEVAR con le competenze specializzate di Elemo nelle infrastrutture ad alta tensione. Il suo portafoglio include oltre 1.500 km di linee di tramissione ad alta tensione, oltre 4.000 km di cavi di terra ottici (OPGW) sulle reti ad alta tensione, complesse operazioni di installazione con l’ausilio di elicotteri e certificazioni tecniche rilasciate dall’Autorità nazionale di regolamentazione dell’energia della Romania (ANRE): C1B, D1, D2 ed E2.

Informazioni su WALDEVAR Holding

WALDEVAR Holding è un gruppo di aziende con sede a Bucarest che operano all'interno dell'intera catena di valore di progetti di energia rinnovabile su larga scala: dall'ingegneria e la costruzione alla connessione di rete, all'integrazione dei sistemi di accumulo di energia, fino alla gestione e alla manutenzione.

Con oltre 3,5 GW di capacità installata o in costruzione in Romania, Germania, Repubblica Ceca, Italia e Francia, oltre 2.000 specialisti interni e più di 400 macchinari pesanti per l'edilizia, WALDEVAR è uno dei più grandi appaltatori EPC in Europa nel settore dell'energia rinnovabile.

Informazioni su WALDEVAR Power Grid (in precedenza Elemo)

Fondata nel 1994 con capitale interamente privato, l’azienda è uno dei principali operatori rumeni nel settore della progettazione, costruzione e manutenzione di reti elettriche aeree con tensioni comprese tra 0,4 kV e 750 kV, e realizza progetti infrastrutturali chiavi in mano che soddisfano i più elevati standard di sicurezza ingegneristica e di innovazione.

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