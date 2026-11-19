WHOOP , il brand dedicato alle prestazioni umane, oggi ha annunciato una collaborazione globale quadriennale con la Formula 1, diventando così Official Health & Fitness Wearable Partner (Partner ufficiale dei dispositivi indossabili per la salute e il fitness) della Formula 1 e il primo indossabile per consumatori approvato dalla FIA per l'uso durante le gare. A partire dal 2027, la collaborazione porterà il monitoraggio fisiologico continuo a uno degli sport più impegnativi al mondo, aiutando i piloti e i team a comprendere meglio come i loro corpi rispondono alle esigenze della gara, dando ai fan una nuova prospettiva sulle prestazioni umane dietro al volante.

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WHOOP and Formula 1 Partner to Reveal the Human Performance Behind the Wheel

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