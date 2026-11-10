Navan (NASDAQ: NAVN), la piattaforma globale per le spese e i viaggi aziendali gestita dall'IA, oggi ha annunciato che Wise (Nasdaq:WSE, LSE:WISE), la società multinazionale di tecnologia finanziaria impegnata a realizzare modalità ottimali per trasferire e gestire denaro a livello internazionale, ha scelto Navan per gestire il proprio programma di viaggi aziendali.

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Global financial technology company plans to improve traveler choice, cost control and visibility

“I nostri team viaggiano in tutto il mondo per collaborare e supportare i nostri clienti, pertanto è importante semplificare prenotazioni e gestioni dei viaggi”, ha spiegato Hanro Hennig, VP Global Real Estate, Workplace and Risk per Wise. “Collaboriamo con Navan per facilitare l'esperienza, guadagnando al contempo migliore visibilità e controllo sui costi di viaggio”.

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