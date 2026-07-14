Wolters Kluwer Legal & Regulatory oggi ha annunciato l'integrazione nei Paesi Bassi della sua piattaforma multi-contenuto Legal Intelligence con il workspace AI Libra di Wolters Kluwer. I professionisti del settore legale olandese ora potranno consultare più di 5.000 ulteriori contenuti legali specialistici, di Wolters Kluwer e di fornitori terzi di contenuti, oltre che di fonti pubbliche, che vanno ad aggiungersi a quanto già disponibile in Libra.

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