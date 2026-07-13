Xsolla, una delle principali imprese mondiali nel settore dei videogiochi, oggi ha annunciato il lancio di un evento esclusivo di networking per la comunità di sviluppo dei videogiochi nel Regno Unito, Xsolla Connect, che si svolgerà il 15 luglio 2026 nell'ambito di Develop:Brighton 2026. Ideato come luogo d'incontro di sviluppatori indipendente e di fascia media, editori, investitori e professionisti del settore, l'evento offrirà una serata dedicata a favorire connessioni significative e approfondimenti utili in uno dei raduni annuali dedicati ai videogiochi più importanti del Regno Unito.

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Graphic: Xsolla

Da anni Develop:Brighton è una pietra miliare del settore europeo dei videogiochi: meta di sviluppatori, editori, investitori e leader di studi provenienti da tutto il Regno Unito e non solo, per condividere conoscenze, esplorare opportunità e formare relazioni commerciali durature. L'evento di Xsolla coglierà questo spirito per offrire ai partecipanti uno spazio dedicato all'incontro di colleghi e leader nel settore in un contesto informale e mirato.

La serata è pensata per dare ai creatori di videogiochi ad ogni fase dello sviluppo l'opportunità di ampliare le reti, scambiare idee e interagire direttamente con il team di esperti di Xsolla su temi come finanziamento, marketing, integrazione e successo del cliente.

L'evento offrirà ai partecipanti:

Una serata esclusiva di networking mirato con colleghi sviluppatori e professionisti del settore

Approfondimenti e prospettive dal team globale di Xsolla

Presentazioni dei team di Xsolla dedicati al finanziamento, al marketing, all'integrazione e al successo dei clienti

L'evento è aperto agli sviluppatori di videogiochi, ai rappresentanti di studi e a professionisti del settore che partecipano a Develop:Brighton 2026. Per unirsi alla lista d'attesa per partecipare a Xsolla Connect Brighton, i visitatori dovranno visitare: https://events.xsolla.com/xsollaconnectbrighton20261

“Develop:Brighton è uno dei raduni più importanti per il settore dei videogiochi nel Regno Unito, nonché un luogo in cui si instaurano rapporti e opportunità reali”, ha dichiarato Berkley Egenes, Direttore del marketing e della crescita, Xsolla. “Siamo orgogliosi di riunire la community di sviluppo in una serata dedicata alle connessioni, a sessioni di tipo informale e alla collaborazione, perché le conversazioni intrattenute in eventi come questo spesso ispirano gli studi a intraprendere il loro prossimo grande passo avanti”.

Per saperne di più sulla presenza di Xsolla e sul suo evento Xsolla Connect a Develop:Brighton, visitare: https://xsolla.pro/DevelopBrighton2026

Informazioni su Xsolla

Xsolla è un'azienda commerciale mondiale che crea a offre tutto ciò di cui hanno bisogno gli sviluppatori per lanciare, sviluppare e monetizzare i videogiochi. Basata a Los Angeles, California, la società supporta studi di ogni dimensione, dagli indipendenti a quelli più grandi, con soluzioni che comprendono il commercio diretto al consumatore, i pagamenti intelligenti, la proprietà intellettuale basata sull'intrattenimento e prodotti per il coinvolgimento dei giocatori. Xsolla aiuta gli sviluppatori a finanziare, distribuire, commercializzare e monetizzare i videogiochi su vasta scala. Società di fiducia per oltre il 70% dei primi 100 giochi più redditizi, Xsolla opera come agente commerciale di riferimento in oltre 200 aree geografiche con accesso a più di 1.000 metodi di pagamento locale in tutto il mondo. Forti di una profonda fiducia nel futuro del gaming, noi di Xsolla siamo determinati a creare opportunità e a favorire la crescita dei creatori di tutto il mondo.

Per maggiori informazioni, visitare xsolla.com

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Contatto per i media

Derrick Stembridge

Vicepresidente delle relazioni pubbliche globali, Xsolla

d.stembridge@xsolla.com





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