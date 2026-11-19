Xsolla (USA), Inc., un'azienda commerciale mondiale, annuncia Xsolla Ads, una soluzione di marketing incentivato che connette marchi e pubblico di videogiochi attraverso missioni alle quali i giocatori scelgono di partecipare. Gli studi generano ricavi oltre gli acquisti dei giocatori, mentre i marchi promuovono il coinvolgimento, acquisizione di clienti e acquisti misurabili. I giocatori scelgono a quali campagne partecipare e quali incentivi ricevere.

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Graphic: Xsolla

I giocatori vedono Xsolla Ads proprio dove già si trovano, compresa la Xsolla App , i negozi di videogiochi online, le pagine dedicate al marchio nei sondaggi di Xsolla, Xsolla Choice e sull'Offerwall facoltativo. Le missioni sono attivate da eventi di gioco, come il conseguimento di un nuovo livello o di una nuova stagione, pertanto gli studi connettono le campagne a ciò che i giocatori già fanno nei loro giochi. Le missioni completate possono sbloccare valute all'interno dei giochi, item digitali, Xsolla Points e altri incentivi forniti attraverso Xsolla Backpack, dove i giocatori conservano i propri item digitali.

Il lancio giunge in un momento in cui gli inserzionisti faticano ad affrontare due problemi: misurare l'impatto delle campagne pubblicitarie e raggiungere i clienti giusti. Xsolla Ads è realizzata per affrontare entrambi. I giocatori nell'ecosistema Xsolla scelgono le missioni alle quali vogliono partecipare e ciò che condividono, pertanto le campagne pubblicitarie si collegano all'attività effettiva dei giocatori raggiungendo quelli che hanno scelto di entrare in una missione.

“La maggior parte dei giocatori non farà mai un acquisto da un gioco, ma i giocatori danno il proprio tempo a un gioco”, ha spiegato Chris Hewish, Presidente di Xsolla (USA), Inc. “Un incentivo è importante solo se porta a qualcosa. Con Xsolla Ads, i giocatori scelgono come vogliono partecipare, gli inserzionisti finanziano gli incentivi e gli studi aggiungono ricavi senza toccare l'attività del gioco. Tutto questo funziona su varie piattaforme e sulla Xsolla ID già utilizzata dagli studi, pertanto si aggiunge una fonte di ricavi senza aumentare il budget delle acquisizioni e gli inserzionisti ottengono informazioni che il giocatore ha scelto di condividere”.

Xsolla Ads riunisce tre prodotti, ognuno dei quali copre una parte di una campagna incentivata:

Sponsored Quests: porta i marchi nelle esperienze di videogioco: miliardi di persone giocano ai videogiochi e la maggior parte dei marchi non ha ancora una presenza nei giochi. Sponsored Quests mette il prodotto di un marchio davanti ai giocatori, presentandolo come un incentivo da ottenere, chiaramente identificato come sponsorizzato. I giocatori completano la missione, attivata da eventi del gioco come una stagione o una tappa di livello, prima che il prodotto venga concesso loro tramite un negozio di videogiochi online o una pagina dedicata al marchio su Xsolla. Il marchio invia gli incentivi fisici. Xsolla gestisce la progettazione della missione, la consegna e la segnalazione dell'incentivo e verifica il completamento della missione attraverso l'account del giocatore già utilizzato dal gioco. Le campagne raggiungono i giocatori che hanno scelto di partecipare utilizzando gli strumenti diretti di Xsolla e le inserzioni vengono pubblicate sulle piattaforme gestite da Xsolla.

miliardi di persone giocano ai videogiochi e la maggior parte dei marchi non ha ancora una presenza nei giochi. Sponsored Quests mette il prodotto di un marchio davanti ai giocatori, presentandolo come un incentivo da ottenere, chiaramente identificato come sponsorizzato. I giocatori completano la missione, attivata da eventi del gioco come una stagione o una tappa di livello, prima che il prodotto venga concesso loro tramite un negozio di videogiochi online o una pagina dedicata al marchio su Xsolla. Il marchio invia gli incentivi fisici. Xsolla gestisce la progettazione della missione, la consegna e la segnalazione dell'incentivo e verifica il completamento della missione attraverso l'account del giocatore già utilizzato dal gioco. Le campagne raggiungono i giocatori che hanno scelto di partecipare utilizzando gli strumenti diretti di Xsolla e le inserzioni vengono pubblicate sulle piattaforme gestite da Xsolla. Xsolla Choice: analisi di giocatori verificate, condivise con consenso: Xsolla Choice consente agli inserzionisti di ottenere informazioni dai giocatori che scelgono di rispondere ai sondaggi. Gli inserzionisti ricevono informazioni dai sondaggi, non i dettagli di contatto dei giocatori. Choice funziona in una gamma di formati nell'ecosistema Xsolla, pertanto gli inserzionisti raggiungono i giocatori proprio dove si trovano. I giocatori scelgono cosa condividere, e le risposte giungono da account Xsolla verificati. I sondaggi di Xsolla Choice hanno prodotto i risultati contenuti nel nuovo rapporto per le feste di Xsolla, “Why Video Games Belong in Your Holiday Commerce Strategy” (Perché i videogiochi appartengono alla vostra strategia commerciale delle feste), dove più di 4.000 giocatori hanno condiviso quando giocano, cosa intendono acquistare e quali formati di inserzioni pubblicitarie apprezzano.

Xsolla Choice consente agli inserzionisti di ottenere informazioni dai giocatori che scelgono di rispondere ai sondaggi. Gli inserzionisti ricevono informazioni dai sondaggi, non i dettagli di contatto dei giocatori. Choice funziona in una gamma di formati nell'ecosistema Xsolla, pertanto gli inserzionisti raggiungono i giocatori proprio dove si trovano. I giocatori scelgono cosa condividere, e le risposte giungono da account Xsolla verificati. I sondaggi di Xsolla Choice hanno prodotto i risultati contenuti nel nuovo rapporto per le feste di Xsolla, “Why Video Games Belong in Your Holiday Commerce Strategy” (Perché i videogiochi appartengono alla vostra strategia commerciale delle feste), dove più di 4.000 giocatori hanno condiviso quando giocano, cosa intendono acquistare e quali formati di inserzioni pubblicitarie apprezzano. Offerwall: un altro modo di incentivare i giocatori: Offerwall è una delle tante piattaforme su cui vengono pubblicate le campagne pubblicitarie di Xsolla Ads. Offre ai giocatori un mercato di missioni alle quali possono scegliere di partecipare, dove missioni e incentivi si trovano a fianco del proprio Xsolla Backpack. I giocatori scelgono una missione da un gioco o dall'inserzione di un marchio, la completano e ricevono incentivi come una valuta all'interno del gioco, Xsolla Points, o item digitali nel proprio Xsolla Backpack. Gli inserzionisti finanziano gli incentivi, creando un'opportunità di ricavi per gli studi oltre gli acquisti all'interno del gioco, incentivando al contempo i giocatori a tornare. L'impostazione non richiede altri codici o integrazioni SDK e i ricavi e la resa della campagna pubblicitaria compaiono su un unico dashboard.

Insieme, questi prodotti offrono ai giocatori più scelta nelle campagne alle quali partecipano, aiutano gli studi a creare opportunità di ricavi oltre gli acquisti e permettono agli inserzionisti di raggiungere il pubblico dei videogiochi attraverso una partecipazione volontaria.

Xsolla Ads è destinato agli studi con una base di giocatori consolidata, che desiderano aumentare i ricavi al di là degli acquisti nelle applicazioni, e agli inserzionisti orientati alle prestazioni e al branding che desiderano un accesso verificato al pubblico dei videogiochi.

Sponsored Quests sta per essere lanciato in versione beta attraverso il Sponsored Quests Founders Program, aperto solo a un gruppo esclusivo di marchi. I partner fondatori saranno i primi a commercializzare e contribuiranno a definire il prodotto prima del lancio più ampio.

Maggiori informazioni per studi, inserzionisti e marchi su xsolla.com/xsolla-ads .

I lettori possono anche completare una breve missione Xsolla Quest su xsolla.pro/p2-quest .

Cos'è Xsolla Quest? Xsolla Quest permette alle persone di completare alcuni semplici passaggi su una pagina Xsolla per ricevere un articolo.

Informazioni su Xsolla

Xsolla (USA), Inc. è un'azienda commerciale mondiale che crea a offre tutto ciò di cui hanno bisogno gli sviluppatori per lanciare, sviluppare e monetizzare i videogiochi. Basata a Los Angeles, California, la società supporta studi di ogni dimensione, dagli indipendenti a quelli più grandi, con soluzioni che comprendono il commercio diretto al consumatore, i pagamenti intelligenti, la proprietà intellettuale basata sull'intrattenimento e prodotti per il coinvolgimento dei giocatori. Xsolla aiuta gli sviluppatori a finanziare, distribuire, commercializzare e monetizzare i videogiochi su vasta scala. Società di fiducia per oltre il 70% dei primi 100 giochi più redditizi, Xsolla opera come agente commerciale di riferimento in oltre 200 aree geografiche con accesso a più di 1.000 metodi di pagamento locale in tutto il mondo. Forti di una profonda fiducia nel futuro del gaming, noi di Xsolla siamo determinati a creare opportunità e a favorire la crescita dei creatori di tutto il mondo.

Per maggiori informazioni, visitare xsolla.com .

Xsolla Ads viene offerto da Xsolla (USA), Inc. (“ Xsolla ”). Sponsored Quests consiste in inserzioni pubblicitarie pagate. La partecipazione è facoltativa e i giocatori scelgono a quali missioni partecipare e quali informazioni condividere, come descritto nell'Informativa sulla privacy di Xsolla. Gli incentivi, i badge e gli Xsolla Points non hanno valore monetario e non possono essere convertiti in denaro o criptovalute. La valuta in-game può essere utilizzata solo dove è permesso dal gioco che la emette. Gli incentivi sono disponibili solo nei territori nei quali sono autorizzati.

© 2026 Xsolla (USA), Inc. Tutti i diritti riservati.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

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Contatto per i media per Xsolla (USA)

Derrick Stembridge

Vicepresidente, Pubbliche relazioni globali, Xsolla (USA), Inc.

d.stembridge@xsolla.com





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