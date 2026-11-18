Xsolla (USA), Inc., azienda attiva nel commercio globale, oggi ha annunciato il lancio di Xsolla Quest Builder, uno strumento senza codice grazie a cui gli sviluppatori di videogiochi possono premiare con oggetti digitali i giocatori che centrano gli obiettivi tracciati attraverso eventi di gioco, e di Xsolla Backpack, un inventario permanente in cui i player conservano questi oggetti. Xsolla Quest Builder aiuta gli sviluppatori ad acquisire nuovi utenti, ad aumentare la fidelizzazione e il valore a vita del giocatore e a capire gli elementi preferiti e desiderati dai giocatori nel loro videogame.

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Graphic: Xsolla

I giocatori dell'intero settore vogliono ottenere maggior valore dai giochi e dagli oggetti digitali che acquistano per migliorare la loro esperienza di gioco e, per rispondere sia a questa esigenza che all'aumento dei costi di acquisizione utenti che gli sviluppatori di giochi devono affrontare, Xsolla presenta un nuovo modo per consentire ai giocatori di completare missioni per collezionare, possedere e condividere oggetti digitali dai videogame a cui giocano.

Basato sull'infrastruttura commerciale esistente di Xsolla, Quest Builder collega le missioni completate dai giocatori alle ricompense sotto forma di oggetti digitali, offrendo loro più modi per interagire con gli oggetti che collezionano nei loro giochi preferiti.

"In linea generale, fino a oggi l'utilizzo degli oggetti digitali era limitato all'interno di un singolo gioco", ha dichiarato Chris Hewish, presidente di Xsolla (USA), Inc. "Spesso i giocatori non possono trasferire una skin a un amico o mantenerne l'accesso se un gioco viene chiuso e, per gli studi, il valore di un oggetto spesso termina con la vendita iniziale o la distribuzione gratuita. Gli sviluppatori investono tempo e capitali enormi per acquisire un giocatore, per poi vendergli un oggetto che scompare nel gioco senza alcuna funzione. Xsolla Quest Builder e Backpack creano maggiori possibilità per questi oggetti, oltre al semplice acquisto, e offrono agli sviluppatori una base per nuove esperienze di gioco incentrate sulla collezione, la possibilità di regalare oggetti e la fidelizzazione".

Gli oggetti digitali vengono archiviati in Xsolla Backpack, per consentire ai giocatori di disporre di un inventario permanente. Le ricompense delle missioni e gli acquisti di oggetti idonei vengono depositati nel Backpack del giocatore. Xsolla Backpack è ora disponibile su Android, iOS e Windows tramite web, utilizzando le normali credenziali di accesso. Gli oggetti digitali sono progettati per rimanere nel Backpack anche dopo la chiusura del videogame che li ha emessi, e i giocatori possono regalarli ad altri. Per i trasferimenti è previsto un costo di rete, pagabile con Xsolla Gas. Gli oggetti gestiti direttamente dal gioco rimangono invariati e non possono essere trasferiti.

Xsolla Quest Builder e Xsolla Backpack offrono agli sviluppatori le basi per creare meccaniche virali flessibili per l'inventario che stanno già realizzando:

Regali: gli oggetti regalati possono essere ricevuti solo in un Backpack, quindi ogni regalo è anche un invito al gioco.

gli oggetti regalati possono essere ricevuti solo in un Backpack, quindi ogni regalo è anche un invito al gioco. Collezioni: offrire più oggetti e consentire ai giocatori di conservarli e condividerli ne aumenta la motivazione a collezionarli.

offrire più oggetti e consentire ai giocatori di conservarli e condividerli ne aumenta la motivazione a collezionarli. Edizioni limitate: gli articoli esclusivi per eventi e le edizioni limitate permettono agli sviluppatori di offrire oggetti speciali da collezione.

gli articoli esclusivi per eventi e le edizioni limitate permettono agli sviluppatori di offrire oggetti speciali da collezione. Articoli gratuiti al momento del checkout: un articolo gratuito incluso con un acquisto viene aggiunto allo zaino del giocatore e dà inizio a una collezione che gli presenta un motivo per ritornare.

un articolo gratuito incluso con un acquisto viene aggiunto allo zaino del giocatore e dà inizio a una collezione che gli presenta un motivo per ritornare. Fidelizzazione: per ogni gioco è possibile impostare un proprio programma fedeltà. I ​​giocatori visualizzano i punti nel Backpack e possono utilizzarli solo in quel gioco. I punti non hanno valore in denaro.

Collettivamente, tutti questi meccanismi possono contribuire a trasformare ogni acquisto nell'inizio del successivo. Gli obiettivi di regalo e di collezione reclutano nuovi giocatori attraverso quelli esistenti e propongono un motivo per ritornare. Un giocatore che mostra un oggetto posseduto agli amici attira nuovi giocatori senza bisogno di pubblicità a pagamento, e il budget rimane allo sviluppatore e ai suoi giocatori

I lettori possono anche completare una breve Xsolla Quest all'indirizzo xsolla.pro/p1-quest

Cosa è Xsolla Quest? Xsolla Quest consente agli utenti di completare alcuni semplici passaggi su una pagina Xsolla per ricevere un oggetto.

Sviluppatori di videogame, editori e brand possono iniziare a utilizzare Xsolla Quest Builder e Xsolla Backpack all'indirizzo xsolla.com/backpack-in-pay-station oppure esplorare xsolla.com/xsolla-ads .

Informazioni su Xsolla

Xsolla è un'azienda commerciale mondiale che crea a offre tutto ciò di cui hanno bisogno gli sviluppatori per lanciare, sviluppare e monetizzare i videogiochi. Con sede a Los Angeles, California, la società supporta studi di ogni dimensione, dagli indipendenti a quelli più grandi, con soluzioni che comprendono il commercio diretto al consumatore, i pagamenti intelligenti, la proprietà intellettuale basata sull'intrattenimento e prodotti per il coinvolgimento dei giocatori. Xsolla aiuta gli sviluppatori a finanziare, distribuire, commercializzare e monetizzare i videogiochi su vasta scala. Società di fiducia per oltre il 70% dei primi 100 giochi più redditizi, Xsolla opera come agente commerciale di riferimento in oltre 200 aree geografiche con accesso a più di 1.000 metodi di pagamento locale in tutto il mondo. Forti di una profonda fiducia nel futuro del gaming, noi di Xsolla siamo determinati a creare opportunità e a favorire la crescita dei creatori di tutto il mondo.

Xsolla Quest Builder e Xsolla Backpack sono offerti da Xsolla (USA), Inc. (" Xsolla "). Gli oggetti digitali, i badge e i punti fedeltà non hanno valore in denaro e non possono essere scambiati con denaro contante o criptovaluta. Il trasferimento di oggetti idonei potrebbe comportare una commissione di rete. Gli oggetti digitali sono disponibili solo nei territori supportati. I servizi e i prodotti Web3 di Xsolla non sono offerti a persone fisiche o giuridiche (e non possono essere utilizzate da queste persone) che: (a) si trovino o risiedano in qualsiasi paese, territorio o stato degli Stati Uniti in cui Xsolla limita l'accesso; (b) siano soggetti a sanzioni applicabili o siano di proprietà o controllate da una parte sanzionata; o (c) siano altrimenti impossibilitate a utilizzarli in base alla legge locale.

Per maggiori informazioni, visitare xsolla.com .

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Derrick Stembridge

Vicepresidente delle Relazioni pubbliche per Xsolla (USA), Inc.

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