Yamaha Corporation oggi ha annunciato un accordo per l'acquisizione di Disguise Technologies Limited (“ Disguise ”), un fornitore di tecnologie integrate di software e media server per esperienze dal vivo e coinvolgenti con sede a Londra. Yamaha rileverà la società acquistando tutte le azioni e Butterfly Topco Limited, la casa madre di Disguise.

L'acquisto di Disguise amplierà le capacità di Yamaha oltre il settore dell'audio con l'acquisizione di soluzioni integrate audio, video, di illuminazione e media, in linea con la sua strategia di espansione oltre l'ambito hardware per entrare in quello del software e dei servizi. Unendo le competenze in materia audio e la presenza globale di Yamaha con il software, le tecnologie e la rete di partner globali di Disguise, le aziende saranno in una posizione migliore per offrire esperienza immersive in ambito di spettacoli di intrattenimento, sportivi e altri eventi dal vivo.

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Yuko Noguchi

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