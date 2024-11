È morto il Maestro Cassetti. Suonò con Buscaglione 

BOLZANO. È morto a 94 anni il Maestro Ennio Cassetti, diplomato al Conservatorio in pianoforte. Famoso, tra le altre cose, per aver suonato con Fred Buscaglione. I funerali, lunedì 4 novembre alle ore 14.30, nella chiesa parrocchiale dei Tre Santi, in via Duca d’Aosta.

I ricordi

Il Maestro Ennio Cassetti faceva il pianobar al Navarro, di via Museo. Negli anni Sessanta, era il più famoso night di Bolzano. Un posto da “dolce vita”. Sigarette, whisky, swing. Ragazze. Cassetti conservava gelosamente le vecchie foto in bianco nero di quegli anni.

Nella vita aveva sempre fatto il pianobar. E anche dopo aver superato gli 80 anni, continuava a suonare all’Hotel Città o all’Aurora di Merano. Era un piacere sentirlo raccontare. «Mi sono diplomato - ricordava ripercorrendo le tappe più importanti - al Conservatorio Monteverdi nel 1948, ma a 18 anni ho capito che la mia vita non era studiare dalla mattina alla sera per arrivare in finale al Busoni».

La sua vita era il night. Gli ambienti fumosi, la notte lunga, le ragazze “in magnifico lamè”. E tanta musica. Il Navarro all’epoca era gestito da due fratelli meranesi, Norbert e Bruno Seppi.

«Norbert - diceva - di musica se ne intendeva, a lui piaceva“costruire” gli show. Numeri particolari, attrazioni internazionali. Acrobati, ballerine, l’avanspettacolo. E poi le migliori orchestre. Spesso mi portava con lui in giro per l’Italia a scoprirne di nuove. Perché prima di farle venire a Bolzano, voleva vederle dal vivo».

Ma il ricordo, forse più bello, era quello immortalato da una foto che custodiva ancora gelosamente e lo ritraeva assieme Fred Buscaglione, leggendario cantante e musicista.

Era 23 gennaio del 1960, 10 giorni prima di morire in un incidente stradale. Buscaglione era a Merano, per cantare al Kursaal. Una serata memorabile. Conclusa al Navarro di via Museo, a Bolzano.

Il maestro Cassetti quella notte suonò al pianoforte per Fred, il mito, le canzoni più famose: da Che bambola a Teresa non sparare e poi Eri piccola così.

In un angolo del locale c’era un altro grande: il pianista Arturo Benedetti Michelangeli.

All’alba, Buscaglione si era messo in macchina diretto prima a Milano e poi a Roma per una serie di concerti.

Il 3 febbraio, ovvero 10 giorni dopo, la tragedia: lo schianto contro un camion carico di porfido dopo essere uscito da un night di via Margutta a Roma. Era morto sul colpo.

A distanza di anni, Cassetti mostrava con orgoglio e un po’ di nostalgia la foto che li ritraeva assieme, seduti ad un tavolo del Navarro.