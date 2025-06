È scattata la rivoluzione degli autobus: ecco tutte le nuove fermate e i percorsi

BOLZANO. Ieri, per Bolzano, il centro e i bus, è scattata una nuova rivoluzione: un cambiamento delle abitudini per centinaia di abitanti e autisti. Lo ha deciso la Provincia stretta da due emergenze: la prima, è l'avanzamento dei lavori per il cantiere combinato di WaltherPark, parco Berloffa, piazza Verdi e via Alto Adige; la seconda, costituita dallo stop alla ferrovia per Merano - sottoposta a importanti interventi - e al conseguente avvio del programma di corse sostitutive su gomma.

Cambiano così i percorsi delle linee, vengono cancellate e ricostituite altrove fermate e pensiline. Ha detto Daniel Alfreider: «Occorre pazientare ma dopo la città e i suoi servizi saranno più funzionali e moderni».

Sasa: fatto il possibile

Così l'assessore provinciale alla mobilità. «Speriamo in bene», ha replicato a sua volta, alla vigilia della rivoluzione logistica che la tocca molto da vicino, Astrid Kofler, presidente Sasa. «Siamo una società provinciale in -house - spiega - dunque, prendiamo ordini». Poi aggiunge: «Certo, non sarà facile riconnettere corse su nuovi percorsi e soprattutto non creare disagi ai passeggeri».É questo ultimo aspetto che più di altri preoccupa Sasa, costretta negli ultimi mesi, a continue messe a punto e a una certa precarietà di funzioni operative. E conclude Kofler: «Spero tutto funzioni, abbiamo fatto il possibile».

Bus urbani e regionali: le modifiche

L'area attorno alla stazione sarà completamente ripensata: viale della Stazione sarà trasformato in una zona pedonale mentre è già stata rimossa la rotonda davanti alla stazione. I bus non passeranno più per viale Stazione - ricordiamo infatti che tutta l'area diventerà verde e pedonale - ma le linee di bus urbane ed extraurbane interessate saranno deviate su via Giuseppe Garibaldi e via Alto Adige. Le linee urbane 1, 7A, 10A e 10B fermeranno soltanto in via Alto Adige bypassando la stazione ferroviaria. Infine, le fermate e le banchine presso la stazione verranno rinominate e riorganizzate.

Modifiche alle fermate

La fermata "via Alto Adige" diventerà il nuovo capolinea per le linee 3, 5 e 12, mentre sarà cancellata la fermata Piazza Walther, che si trova in prossimità delle fermate di via Alto Adige e piazza Domenicani.

Ferrovia Bolzano-Merano, scatta il servizio sostitutivo

Fino al 9 agosto 2025, la linea ferroviaria tra Bolzano e Merano sarà interrotta e sarà attivato un servizio sostitutivo con autobus: Express B200, che fermerà alla banchina F della stazione di Bolzano. Le linee 7B e 15 saranno spostate temporaneamente alla banchina G. Le linee suburbane 110 e 111 si fermeranno in via Alto Adige invece che alla stazione. Le pause avverranno alla fermata via Cassa di Risparmio. Le linee 1, 3, 5, 7A, 8, 10A, 12, 14 e N35 utilizzeranno una fermata provvisoria in via Museo al posto di via Cassa di Risparmio.