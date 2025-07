"Sedersi è un diritto": nuovo flashmob a Bolzano contro il regolamento di polizia urbana

BOLZANO."Le persone ben vestite con borse da boutique vanno bene; mentre persone con abiti consumati e borse di discount disturbano il decoro, oppure andrebbe interpretato in modo diverso? Questo in effetti consentirebbe alla polizia di reintrodurre il divieto con un pretesto diverso. Quindi ci sediamo di nuovo. Ci sdraiamo. E restiamo lì. Finché il regolamento di polizia municipale misantropico non sarà modificato, in modo che sedersi e sdraiarsi siano nuovamente consentiti". Nuova protesta di Climate Action South Tyrol questa sera, martedì 15 luglio alle 17:30 per 15 minuti davanti al vecchio municipio di Bolzano.

"La città in cui vogliamo vivere non è solo un luogo in cui abitiamo, ma uno spazio che ci unisce come comunità. Invece di paura e separazione, vogliamo promuovere una cooperazione basata sul sostegno reciproco e sulla collaborazione. Questo include uno spazio pubblico vivace dove tutti possano incontrarsi", si legge nel comunicato.

Dopo che la seduta del Consiglio comunale del 2 luglio non ha potuto avere luogo, l'abrogazione del divieto di sedersi e sdraiarsi nei luoghi pubblici è ora all'ordine del giorno del consiglio comunale di questa sera.

"Invece di impegnarsi per un alloggio accessibile, opportunità di lavoro valide e un ambiente sociale che si prende cura di tutto, il nuovo Regolamento di Polizia punta sulla rimozione in particolare delle persone colpite da povertà e dei giovani. È davvero questo il messaggio che una delle regioni più ricche d’Europa vuole trasmettere? Una società che rende invisibile la povertà, invece di affrontare le sue cause, nega la propria responsabilità. Chi vuole una città solidale deve risolvere i problemi sociali che ne stanno alla base, piuttosto che bandirne i sintomi che si manifestano nel paesaggio urbano. La nostra visione è quella di una città in cui la diversità è vista come una ricchezza e la solidarietà come chiave della sicurezza sociale", concludono gli attivisti.