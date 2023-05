A 108 anni nonna Isabella conquista Venezia 

BOLZANO. Isabella Pelà è nata a Rovigo il 26 luglio del 1914, solo due giorni prima dello scoppio della Prima Guerra mondiale, e vive tra Castello Molina di Fiemme, insieme all’inseparabile nipote Alberto Bottiglieri, e Bolzano, dove frequenta il centro macrobiotico. E proprio insieme all’adorato Alberto, giorni fa, ha coronato il sogno di tutta una vita, una lunghissima vita: visitare Venezia. Grazie al Servizio accessibilità dell’assessorato alla Coesione sociale di Venezia e all’assessore, Simone Venturini, Isabella ha finalmente scoperto i tesori della Serenissima, in un viaggio magico, reso possibile grazie anche alla collaborazione con gli operatori di Sanitrans srl.



Curiosa, vivace, pronta a meravigliarsi come una bambina difronte agli infiniti capolavori della città lagunare, al termine del tour - atteso letteralmente da un secolo - nonna Isabella era radiosa e felice.



Una forza della natura, insomma, che grazie ad Alberto, già avvocato e ora giurista d’impresa, che per lavoro si reca spesso all’estero, ha anche iniziato a girare il mondo dopo i 100 anni: Thailandia, Praga, Monaco, Salisburgo, Dubai. Su e giù dagli aerei, le lunghe attese negli aeroporti, i fusi orari, la stanchezza: nulla sembra fermare questa splendida donna che, è bene ricordarlo, è la più anziana della regione.



Isabella si è sposata all’età di 16 anni, a 18 era già mamma della figlia Ilda (per tutti Dolly) e a 20 anni aveva già il secondo figlio, Loris. Il marito Achille, che era ufficiale giudiziario, ha ovviamente portato lei e i due figli con sé nei vari spostamenti che la professione gli imponeva. E sono stati parecchi: Isabella ha abitato oltre che a Rovigo, a Cavarzere, in provincia di Venezia, a Cavalese durante il secondo conflitto mondiale, a Ravenna e a Montagnana in provincia di Padova. Nella sua Lugo (Ravenna) ha vissuto fino al 2014 e ora vive tra Castello Molina di Fiemme, insieme al nipote, e Bolzano. Al suo fianco, anche a Venezia, c’era ovviamente Alberto, che lei ha cresciuto come un figlio fino ai sei anni, e con cui ha condiviso le grandi emozioni della giornata.



Lo scorso ottobre, Isabella è stata ospite del “Festival della medicina di genere - We Will - We Women in Long Life”, il primo festival della salute di genere, in un emozionante incontro al teatro Cristallo. Il segreto per arrivare alla sua età in splendida forma? «Ho lavorato, ho scritto e letto tanto. Ho sempre tenuto la mente allenata - aveva risposto – e vi assicuro che ho sempre mangiato di tutto».



