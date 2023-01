A Bolzano è tornata la Befana scarpona degli alpini

La sfilata della befana e del presepe vivente per le vie del centro storico di Bressanone hanno chiuso ufficialmente il mercatino di Natale. Circa un centinaio di figuranti fra Re Magi che in questa occasione erano in sella ad altrettanti cavalli. Presenti anche le dame, i cavalieri, gli angeli, giullari in splendidi abiti medievali ed infine anche gli sbandieratori arrivati da Feltre.