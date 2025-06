A Bolzano festa mistilingue per il Corpus Domini

BOLZANO. "Tutti insieme, senza barriere, affermiamo che la speranza viene da Uno presente, vivo in mezzo a noi": è la consapevolezza che anima la terza edizione della "Festa mistilingue del Corpus Domini" in programma domenica 22 giugno 2025, a Bolzano.

Nata nel 2023 su iniziativa di Comunione e Liberazione Alto Adige, con il supporto del direttore dell'Ufficio pastorale diocesano, della responsabile del Forum delle associazioni di lingua tedesca e di vari movimenti ecclesiastici locali, la manifestazione, quest'anno, sarà dedicata al tema della speranza, in linea con il contenuto proposto per l'anno giubilare. "Di speranza, infatti, abbiamo bisogno, ne abbiamo bisogno tutti - ricorda il volantino d'invito, citando Papa Francesco - La speranza non delude".

La giornata inizierà, alle 9, con una celebrazione eucaristica in Duomo, presieduta dal vescovo Ivo Muser, che, sottolinea una nota, "nella visita pastorale in corso nelle parrocchie di Bolzano ha invitato tutti ad unirsi alla festa del Corpus Domini come segno concreto di unità ecclesiale". A seguire, si terrà la tradizionale processione col Corpus Domini portato dal vescovo sotto il baldacchino lungo le vie del centro storico, fino a Piazza Walther, dove gli Schützen renderanno onore con un colpo di fucile a salve. La seconda parte della giornata proseguirà con un momento conviviale in piazza Duomo, sul lato sud del Duomo, mentre alle ore 13.15, presso la sala conferenza del Centro pastorale, attiguo Margret Bergmann (Medici dell'Alto Adige per il Mondo), don Giorgio Gallina (cappellano del carcere) e Gabriele Guatteri (educatore in un centro giovanile) condivideranno la propria esperienza sul tema della speranza nella vita quotidiana.