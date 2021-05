A Bolzano la nuova piazza don Rauzi riparte da verde e panchine

BOLZANO. Sono da poco terminati i lavori di sistemazione e rinverdimento di piazza Don Rauzi lungo Viale Europa davanti alla Chiesa della Visitazione.

Il Servizio Tecnico Ambientale e Progettazione del Verde dell'Assessorato all'Ambiente del Comune di Bolzano, recependo le osservazioni e le richieste pervenute dal Quartiere Europa-Novacella e dagli abitanti della zona, ha elaborato un intervento di valorizzazione della piazza.

Oggi (28 maggio) l'assessora all'Ambiente del Comune di Bolzano Chiara Rabini ha presentato questo riqualificato spazio di aggregazione e d'incontro restituito al quartiere Europa Novacella. Presenti tra gli altri anche il Presidente della Circoscrizione Christian Battisti e alcuni volontari del Club della Visitazione che hanno sottolineato l'importanza della piazza ora riqualificata.

Già da alcuni anni ha ricordato Rabini, i rappresentanti del Quartiere Europa-Novacella e dei condomini circostanti chiedevano una maggiore valorizzazione di Piazza Don Rauzi.





















Bolzano, ecco la nuova piazza intitolata a don Rauzi Inaugurata oggi (28 maggio) a Bolzano la piazza intitolata a don Rauzi lungo Viale Europa davanti alla Chiesa della Visitazione con la sistemazione delle aiuole, la realizzazione di nuove vasche a contenimento di verde intensivo, nuovi alberi, impianti di irrigazione e installazione di nuove panchine oltre a una colonnina elettrificata per gli allacciamenti per manifestazioni ed eventi pubblici (FOTO DLIFE)

Il Servizio Tecnico Ambientale e Progettazione del Verde diretto da Cecilia Baschieri si è attivato con un progetto che ha portato alla realizzazione di 4 vasche in cor-ten a contenimento di un pacchetto verde intensivo da circa 100-115 cm di altezza in cui sono state piantate varie alberature. Su due lati delle stesse sono state installate delle panchine ergonomiche con schienale costituite da doghe in legno .

A completare l'opera l'installazione di un nuovo impianto d'irrigazione (pioggia e goccia) oltre a una colonnina elettrificata che servirà per gli allacciamenti durante le manifestazioni. Costo dei lavori: 58.000 euro.