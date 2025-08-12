A Bolzano un caso di febbre virale da Dengue: al via dal pomeriggio le disinfestazioni in città

BOLZANO. L’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige ha segnalato un caso accertato di febbre virale da Dengue in una persona residente in via Genova a Bolzano. Il Comune, in stretto coordinamento con l’Azienda Sanitaria, ha disposto un intervento straordinario volto a tutelare la salute pubblica e prevenire la diffusione della malattia, trasmessa da insetti vettori come la zanzara Aedes aegypti e Aedes albopictus.

Verranno effettuati interventi di disinfestazione adulticida e larvicida sia in aree pubbliche che in proprietà private, secondo le modalità indicate dall’Azienda Sanitaria, a partire dal pomeriggio odierno e poi nella notte tra martedì 12 e mercoledì 13 agosto dalle ore 3 alle ore 5 in un' area precauzionale di intervento che comprende via Genova, via Cagliari, via Palermo, in corrispondenza dell'incrocio via Genova, via Cagliari, via Palermo, inclusi l'area dello schettinodromo ed i parchi gioco e Calisthenics, nonché l'area cani lungo il fiume Isarco.

Precauzioni durante i trattamenti adulticidi

Restare all’interno con porte e finestre chiuse, sospendendo eventuali impianti di ricambio d’aria

Tenere al chiuso gli animali domestici e proteggere con teli di plastica cucce, ciotole, abbeveratoi e suppellettili

Raccogliere o coprire con teli di plastica frutta e verdura degli orti per evitare contaminazioni

Precauzioni successive al trattamento

Utilizzare le aree private solo dopo almeno 5 ore dal trattamento

Attendere almeno 30 giorni prima di raccogliere e consumare frutta e verdura eventualmente esposte, lavandole accuratamente

Pulire, utilizzando guanti lavabili o monouso, mobili da esterno, giochi e altri oggetti che siano stati esposti.

In caso di contatto accidentale con l’insetticida, lavare la parte interessata con acqua e sapone.

Misure di prevenzione consigliate