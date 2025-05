A Bolzano verso una giunta Svp-centrodestra, resta fuori la civica di Gennaccaro

BOLZANO. La lista di centro 'Io sto con Bolzano" dell'assessore regionale Angelo Gennaccaro resta fuori dalla maggioranza. Centrodestra e Svp sono al lavoro su programma e giunta a sette da definire entro il prossimo 10 giugno.

Gennaccaro, visto il suo risultato elettorale alle comunali del 4 maggio, rivendicava due assessori che il sindaco Claudio Corrarati però evidentemente non era disposto a concedergli. Si sono quindi concluse le consultazioni per la formazione della nuova Giunta Comunale di Bolzano. Il sindaco Claudio Corrarati con la coalizione di centrodestra e la Svp, "prendono atto che il tentativo di ampliare la maggioranza di governo della Città alla lista "Io sto con Bolzano" di Angelo Gennaccaro, non ha avuto esito positivo e non è stata accolta".

"Alla luce di tale esito viene confermato l'avvio del percorso di lavoro politico e amministrativo della coalizione composta dal centrodestra e dalla Südtiroler Volkspartei, con l'obiettivo di definire e condividere entro il prossimo 10 giugno il programma di mandato e la composizione della Giunta che resterà a sette membri", prosegue la nota. "Fin da subito le forze di coalizione si metteranno al lavoro per elaborare un programma amministrativo concreto e condiviso, capace di offrire una visione di sviluppo e futuro per la Città di Bolzano. Il tutto nel segno della sinergia, della collaborazione e della volontà di operare con efficacia, come già dimostrato da entrambe le componenti della coalizione, nel rispetto del mandato ricevuto dai cittadini", conclude la nota del Municipio.