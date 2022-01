A new Christmas chance, un grande slancio per l’economia di Bolzano

BOLZANO. «Siamo ancora increduli». Quando venerdì 14 gennaio hanno aperto il sito di WeloveBz per controllare i numeri vincenti Katja Silvestro, Luca Chieregato e la loro piccola Lisa non hanno creduto ai loro occhi. Uno della ventina di biglietti in possesso della coppia bolzanina riportava proprio il numero che si è aggiudicato la Porsche Macan, ovvero 0315151.

«Che emozione – commentano i due bolzanini –. Abbiamo già pensato al nostro primo viaggio, sarà al lago di Garda. Il concorso? Abbiamo pensato da subito che fosse una bella iniziativa. Un piccolo regalo da parte delle attività ai propri clienti che, come nel nostro caso, può trasformarsi in una bella sorpresa».

Il biglietto che si è aggiudicato il primo premio è stato consegnato dal negozio Globus.

Sono in tutto 474 i premi assegnati da questa prima edizione di A new Christmas chance, il concorso a premi natalizio organizzato dalla neonata WeloveBz per dare nuovo slancio alla realtà economica di Bolzano. E la risposta è stata positiva: oltre 200 attività partecipanti, 70 sponsor, un milione di biglietti stampati.

Il ritiro dei premi. I fortunati vincitori, qualora non lo avessero già fatto, sono pregati di recarsi presso gli uffici dell’Azienda di Soggiorno e Turismo di Bolzano. Come da regolamento, dovranno presentare l’originale del tagliando vincitore, una fotocopia fronte/retro della propria carta d’identità valida e la dichiarazione di accettazione del premio compilata (da scaricare dal sito www.welovebz.it).

«La macchina organizzativa di WeloveBz, la nuova realtà economica del capoluogo altoatesino che raggruppa hds unione, Lvh Apa, Cna Shv, Confesercenti, Hgv e Azienda di Soggiorno e Turismo di Bolzano, ha funzionato. In poco più di due mesi, anche grazie al prezioso sostegno del Comune di Bolzano, siamo riusciti a mettere in piedi questa prima edizione del concorso natalizio. Non è stato semplice. Il tempo a disposizione era pochissimo e la situazione pandemica non ha accennato a migliorare. Abbiamo dovuto rinunciare agli eventi pubblici previsti ma, grazie anche una buona campagna promozionale e di comunicazione, in poco tempo A New Christmas Chance è diventata la novità numero uno del Natale bolzanino. Un grazie va a tutti coloro che hanno lavorato per ottenere questo buon risultato - così la presidente di WeloveBz Carlotta Bonvicini che conclude: «Ora con il cda di WeloveBz valuteremo i prossimi passi. L’obiettivo condiviso resta quello di dare, insieme, nuovo slancio all’economia di Bolzano».

A New Christmas Chance si è fatto conoscere in queste settimane anche sul web. Dal 12 al 18 gennaio il sito www.welovebz.it ha contato una media di 30mila visualizzazioni al giorno. Solo nell’ultimo mese la copertura dei post sulla neonata pagina Fb è stata di oltre 13.400 persone, oltre 5.000 sull’account Instragram @welovebz.