A22, tragedia nell’area di servizio: camionista muore nel rogo della cabina di guida

BOLZANO. Dramma nella notte a Bolzano: un camionista è morto a causa di un incendio nella cabina di guida del suo veicolo, nell'area di serviziodell’A22 Laimburg vicino a Egna. Alle 23.31 i vigili del fuoco di Bolzano sono stati allertati da alcuni automobilisti in transito, che hanno notato una forte presenza di fumo.



Quando sono arrivati ​​i soccorsi dei vigili del fuoco di Bolzano, la cabina di guida era già in fiamme. Per il camionista non c’è stato nulla da fare.

I lavori di spegnimento si sono rivelati impegnativi a causa del caldo intenso e dello spazio limitato a disposizione nell'area di sosta.

Sul posto anche i vigili del fuoco volontari di Egna, la Croce Bianca, il medico d'urgenza della Croce Rossa, il reparto di manutenzione autostradale e la polizia stradale.