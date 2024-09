«Abitare è vita», volti e storie delle case Ipes 

Bolzano. Don Bosco è un mondo. Vive dentro un codice di relazioni tutto suo, dove si intrecciano vite e architetture. Le une e le altre sono in strettissima relazione, perché in nessun altro luogo della città sono proprio nate per stare insieme, pensate per la gente che ci vive e per raccoglierne gli intrecci. Case popolari, ma soprattutto popolate. Case costruite progettandole in grande. Perché in quel distretto che corre tra Don Bosco, viale Europa, Novacella, gli spazi dove sorgevano le Semirurali, si sono fatti convergere architetti importanti che molto hanno dato nel disegnare il nuovo profilo della città e che ancora adesso costituiscono di volta in volta casi di scuola, esempi insuperati di disegno progettuale. Hanno insomma dato il segno di un epoca, meglio, di tante epoche; assorbendone le correnti internazionali e riscrivendole per l’oggi.

Le une, le architetture, e le altre - le vite - sono state fissate in immagini e da giorni si offrono allo sguardo degli abitanti di quei quartieri sorti quasi all’improvviso, ma dotati di grande intensità emotiva, quasi dei borghi messi insieme e stretti dall’essere periferia. Si tratta degli scatti di Ivo Corrà nella mostra «Abitare è vita» che ha proprio cercato di correlare edifici a persone cogliendone i nessi e tracciando rotte anche esistenziali. Corrà è un fotografo che si è dedicato in particolare alle case Ipes. Le quali sono a loro volta un mondo dentro il mondo di Don Bosco.

È stata assemblata una mostra di queste immagini ed è significativo che - nell’ambito dell’evento Bolzanism, una sorta di museo diffuso nei quartieri - la rassegna sia stata collocata in via Bari 3. Si tratta di un edificio progettato da Oswald Zoeggeler, l’architetto che, tra l’altro, ha fatto riscoprire il modernismo della Bolzano nuova prima etichettato solo come “fascista”, e che a Don Bosco ha poi costruito per le nuove addizioni urbane del quartiere. Domenica questa rassegna, che ha per titolo “Abitare è vita”, ha vissuto la sua festa di finissage dopo essere stata visitata molto e da molti in questi ultimi giorni. In particolare proprio da tanti abitanti delle stesse case che sono state ritratte. Complessi di grande impatto, edifici più modesti, cortili e scale. Ma anche interni.

Con i volti e le stanze degli abitanti, i quali si sono prestati a questo viaggio per immagini. Sono queste le relazioni umane, e poi quelle umane con gli immobili che lei ospitano, che escono da questo viaggio dentro una realtà bolzanina così centrale nella vita della città. P.CA.