Abusi nella Chiesa, la vittima si alza in piedi e racconta tutto al vescovo 

BOLZANO. Si è alzato in piedi, in mezzo a tanta gente. Si era, ieri, al centro pastorale. Davanti c'è il duomo, a fianco la casa del vescovo. Ha detto: «Eccomi, io sono una vittima. Lo sono stato».



E ha aggiunto nome e cognome. Non ha accusato nessuno, ha parlato di sé, di come aveva rimosso l’abuso. Di quanti anni erano passati senza queste parole. Anche Ivo Muser era lì che ascoltava, con decine di operatori della diocesi, fedeli, laici, parrocchiani da ogni valle.





Alla fine del convegno “Victims first” il vescovo è uscito, insieme agli altri. Una pausa prima del workshop del pomeriggio. «Sa che penso? Che una cosa del genere, una ammissione pubblica, non sarebbe mai accaduta trent'anni fa. Ma neppure un convegno come questo sarebbe stato possibile».



È cambiata la Chiesa?



«È cambiata anche la società. Gli stessi silenzi, gli imbarazzi erano dentro tutti noi. A tutti i livelli. Eravamo una società in cui il potere, l’autorità erano poco scalfibili. Noi? Facciamo la nostra parte». Per far capire il senso di quanto uscito da questo incontro, Ivo Muser fa un esempio. Che è questo: «Il prete oggi deve essere come il buon samaritano».



Perchè soccorre?



«Non solo. Cosa fa il samaritano? Scende da cavallo. Vede la vittima, a terra, e si lascia colpire. Si sente responsabile di quell’uomo che soffre. Non sa per cosa ma accetta il fatto di averlo visto». Ecco, la Chiesa oggi deve scendere da cavallo. Questo è quello che chiede il vescovo. Prima di tutto ai suoi. Poi a tutti gli altri. E a non guardare dall’altra parte. «Il vero problema rispetto agli abusi è che in molti, laici, sacerdoti, genitori - spiega Muser - non hanno accettato di aver visto, ascoltato, sospettato l'abuso. Si sono girati dall'altra parte». Era meglio “non lasciarsi colpire” dalla verità dei fatti. Tutto questo non è stato semplice ammetterlo.



«C'è voluta umiltà» aggiunge Gottfried Ugolini. Lui è il responsabile diocesano per la prevenzione e tutela dei minori da abusi sessuali. Questo è il “suo” convegno. Che giunge dopo un anno in cui molte questioni sono rimaste in sospeso. Nel quale a tutti i livelli la diocesi, col vescovo in prima fila, si è interrogata se il metodo intrapreso per far emergere episodi di violenza accaduti nei decenni, in passato, all’interno delle strutture ecclesiastiche, fosse quello giusto. Se non si fosse sbagliato approccio. Perché alcuni dei coinvolti in questa operazione verità sono a poco a poco arretrati. Hanno subito, spesso, un blocco che non ha consentito loro di liberare i ricordi. E poi il tema della colpa. Insiste Muser: «Non basta il castigo. Quello è necessario. Ma oltre, c’è il cambiamento effettivo. Si deve spingere per un cambiamento di mentalità. Aprire gli occhi alle persone, preti o genitori che siano. Guardare agli abusi, passati o presenti e accettare di averli visti. Parlare e cambiare».



Gottfried Ugolini è colui che ha tradotto in operatività strategica gli appelli e le riflessioni del vescovo.



Don Ugolini, avete sbagliato qualcosa dal primo convegno sulla questione degli abusi?



Ci siamo accorti che il metodo che era stato usato poteva essere messo a punto meglio.



Perché, cosa accadeva?



Cosa è accaduto, in realtà... Che alcuni dei coinvolti erano indotti a guardare solo al passato. E invece non bastano le carte. Le testimonianze, i dossier. È sempre complicato avanzare se si parte da un dato di fatto troppo oggettivo: l’avvenuto abuso. Si rischia di irrigidirsi.



E invece?



Serve non guardare al passato, per prima cosa, ma al futuro. L’ha chiarito il vescovo: partiamo da quello che riteniamo giusto, dal Vangelo. Vogliamo essere così: inclusivi, umili, aperti anche all'accettazione della fragilità. Del peccato. Nessuno deve sentirsi escluso, straniero.



E dunque?



Il percorso deve avvenire con pazienza dal confronto. Tra quello che è avvenuto in passato di male e quello invece a cui tutti dobbiamo tendere. Questa differenza tra quello che vogliamo essere e quello che siamo stati può aiutarci ad ammettere l'esistenza del passato. A riconoscerlo e non a cancellarlo. E possiamo andare avanti nella battaglia contro queste violenze. Sapere quando e dove. Per porvi rimedio.



Quanti gli abusi accertati?



Almeno un centinaio. Dagli anni ’50 a oltre gli anni ’90. Ma è la punta dell’iceberg. E lo si è trascurato per decenni.



Adesso?



Siamo forse la prima diocesi a dotarsi di una struttura, anche di uno sportello a cui possono rivolgersi vittime o famigliari.



Ma prima, perchè è accaduto?



La Chiesa vive nella società. E, 50 o 60 anni fa i tempi non ci hanno aiutato. Ci sono stati errori, un malinteso senso dell'autorità.



Perché questo convegno, per cambiare strategia di approccio?



Anche. Dobbiamo muoverci su due piani. Quello umano e quello teologico.



Traducendo in operatività?



Abbiamo intrapreso uno sforzo molto deciso sulla struttura, sulle nostre risorse umane, preti, laici, collaboratori, coadiutori che siano. Ma poi c'è l'altro aspetto. Occorre elaborare scelte che tolgano il sacerdote dal piedistallo, che lo facciano scendere più in basso, sullo stesso livello delle persone con cui svolge la sua attività pastorale.



È importante?



Per il mio lavoro è decisivo. Perché le persone, mettiamo un genitore, vede nel prete l'autorità. E se gli giunge voce, un'accusa, magari da un minore, che è avvenuta una violenza, tende spesso a non dar credito, a ritenere impossibile che una cosa così malvagia possa giungere da così in alto. Ecco, si deve tutti insieme far stare la chiesa al livello dei suoi fedeli.



Scendere da cavallo come dice il vescovo?



Certo, va ridiscussa la relazione tra autorità e potere. E noi per primi dobbiamo farlo.



E adesso?



È stato elaborato una schema che include un cambiamento motivazionale per indurre le vittime a porre meno resistenze nel denunciare e ad ammettere quando e come. Entrano in campo i supporti psicologici, gli esperti motivazionali, ci ha dato una mano anche l'istituto di Antropologia dell'università Gregoriana, a Roma. E il suo rettore, Hans Zollner, che si è formato a Innsbruck. La rialborazione del lutto e del dolore non è mai semplice. Ma siamo decisi a togliere ogni barriera. (p.ca.)