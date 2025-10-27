Acciaierie Valbruna di Bolzano, il ministro Urso: «Stiamo valutando la Golden Power»
Il Governo pensa di ricorrere ai poteri speciali per “difendere” lo stabilimento: «Rispetto per l'autonomia, ma il sito è strategico» (nella foto DLife la marcia dei duemila lavoratori che si è svolta il 7 ottobre)
BOLZANO. "Il dossier delle acciaierie Valbruna è un dossier in evidenza al nostro ministero, e nasce dalla volontà dell'Amministrazione provinciale di Bolzano che ha uno Statuto autonomo che è riconosciuto da trattati internazionali. Stiamo valutando la Golden Power, perché quello stabilimento ha caratteristiche strategiche per il nostro Paese". Lo ha affermato il ministro delle imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, a margine della presentazione dei candidati di Fdi a Padova.
"Lo stabilimento è a Bolzano - ha aggiunto Urso - ma ha influssi sulla produzione in Vicenza. La procedura della Golden Power è una procedura riservata che risponde a normative nazionali ed europee, e che è in corso di conclusione. Io sono obbligato alla riservatezza su questo punto, vedremo quale sarà la soluzione. Quell'impianto ha un interesse strategico", ha concluso.
La Golden Power è lo strumento che consente allo Stato, nell’ambito dei suoi poteri speciali, di vietare la cessione di asset o partecipazioni strategiche.