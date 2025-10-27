Le ultime
13:44
Il Papa vede Orban, conflitto in Ucraina in primo piano
13:42
Il Papa in Turchia, visiterà anche la Moschea Blu
13:35
Restituzioni, a Roma 117 opere restaurate da Sironi a Pascali
13:26
Borsa: Europa contrastata, future Usa positivi, Milano +0,9%
13:14
Schlein,non delegare sforzo diplomatico a Trump,a sue telefonate
13:01
Il gas amplia il calo ad Amsterdam, effetto vento e clima mite
13:00
Conte, volano stracci sulle banche ma si investe per le armi
12:59
Il Papa vede Orban, conflitto in Ucraina in primo piano
12:55
Saluti romani a Predappio, una trentina di identificati
12:46
Francesca Barra, 'denuncia in Procura anche per chi non può'
Il vertice

Acciaierie Valbruna, Urso convoca il tavolo per il 4 novembre: "Grande attenzione alla vicenda"

Tra i partecipanti Regione Veneto, Provincia di Bolzano e sindacati. Il Ministero ritiene "la produzione siderurgica di grande rilevanza per la politica industriale del Paese”

LA PROTESTA Bolzano si ferma: in più di duemila in marcia per il futuro delle Acciaierie

BOLZANO. Il ministero delle Imprese e del Made in Italy, su indicazione del ministro Adolfo Urso, ha convocato per il 4 novembre alle ore 10 il tavolo su Acciaierie Valbruna.

L'incontro, che si terrà a Palazzo Piacentini - precisa una nota - vedrà la partecipazione di rappresentanti della la Regione Veneto, della Provincia autonoma di Bolzano e delle organizzazioni sindacali.

Il Mimit - prosegue la nota - segue con grande attenzione la vicenda ritenendo la produzione siderurgica di grande rilevanza per la politica industriale del Paese.

Altre notizie

Attualità