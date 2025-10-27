Acciaierie Valbruna, Urso convoca il tavolo per il 4 novembre: "Grande attenzione alla vicenda"
Tra i partecipanti Regione Veneto, Provincia di Bolzano e sindacati. Il Ministero ritiene "la produzione siderurgica di grande rilevanza per la politica industriale del Paese”
BOLZANO. Il ministero delle Imprese e del Made in Italy, su indicazione del ministro Adolfo Urso, ha convocato per il 4 novembre alle ore 10 il tavolo su Acciaierie Valbruna.
L'incontro, che si terrà a Palazzo Piacentini - precisa una nota - vedrà la partecipazione di rappresentanti della la Regione Veneto, della Provincia autonoma di Bolzano e delle organizzazioni sindacali.
Il Mimit - prosegue la nota - segue con grande attenzione la vicenda ritenendo la produzione siderurgica di grande rilevanza per la politica industriale del Paese.