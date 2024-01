Acquisti fatti evadendo l’Iva. Un tesoro va all’asta online 

BOLZANO. C’è un orologio di marca del valore di oltre 10mila euro, ci sono costose borsette di notissime griffe, preziose biciclette da competizione, capi di abbigliamento sportivo, liquori, profumi, tanti dispositivi elettronici e un’infinità di altri oggetti. Un vero e proprio tesoro, insomma. Un tesoro che nei prossimi giorni - dall’8 al 19 gennaio – verrà messo in vendita sui siti dell’Istituto Vendite Giudiziarie del Tribunale di Bolzano. Non si tratta di oggetti smarriti né di un’asta fallimentare, ma di beni confiscati dall’Ufficio delle Dogane di Bolzano a persone che, nel tentativo di risparmiare e di raggirare le normative e non pagare l’Iva, li avevano acquistati all’estero e cercavano di portarli in Italia. Acquisti compiuti non solo all’estero, ma anche e soprattutto nella vicina Livigno, località italianissima che gode dello status di zona extradoganale. Qualcuno ha tentato di farlo anche in maniera ingenua o forse ignorava del tutto le norme: al momento del sequestro, ad esempio, l’orologio del valore di oltre 10mila euro era custodito nella sua scatola ed era corredato di garanzia e dello scontrino di una gioielleria proprio di Livigno. Non c’era nessun dubbio, insomma, che si trattasse di un oggetto appena comperato .

Si tratta della prima volta che l’asta si svolge telematicamente con modalità in stile eBay: dall’8 gennaio, infatti, per vedere gli oggetti e fare un’offerta, basterà collegarsi ai siti del commissionario Istituto Vendite Giudiziarie del tribunale di Bolzano www.astalegale.net ( cliccare sezione beni “mobili” nella finestra tribunale inserire Bolzano e cliccare “cerca”) oppure su www.tribunale.bolzano.it (aprire la finestra “vendite giudiziarie” e cliccare su “aste beni mobili”). Fino al 19 gennaio, sarà possibile “rilanciare” con nuove offerte e, alla chiusura dell’asta, chi avrà offerto di più ovviamente si aggiudicherà l’oggetto.

Saranno messe all’asta anche due automobili, ma in questo caso il loro acquisto non sembra essere altrettanto vantaggioso. Non tanto per la base d’asta, quanto per i “paletti” che la legge fissa per questo tipo di veicoli. «Si tratta di vetture di proprietà di persone con cittadinanza in paesi extraeuropei – spiega il commissionario Alvise Pilan – che risiedono in Italia da più di sei mesi, ma non avevano provveduto a cambiarne le targhe. Ciò consentiva loro di raggirare quanto stabilito dalla legge, non pagando il bollo e l’assicurazione nel nostro Paese e rendendo molti difficile anche la riscossione di eventuali sanzioni. Una situazione, questa – conclude Pilan –, che impedisce il trasferimento di proprietà del veicolo in Italia, vista l’assenza di targhe e l’impossibilità di immatricolarlo.Le due auto, insomma, anche se funzionanti, potranno essere utilizzate solo per ricavarne pezzi di ricambio».

In tutto, dall’8 gennaio, all’asta andranno una trentina di lotti, alcuni dei quali composti anche da sessanta oggetti. I motivi per mettersi al computer e dare un’occhiata ai siti sono tanti. Chissà che non troviate ciò che cercavate da tempo e, per di più, a un prezzo più che vantaggioso. E senza il pericolo che la Guardia di finanza e l’Ufficio delle Dogane ve lo sequestrino.