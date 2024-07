Addio a don Flavio Debertol, il “prete operaio” della città 

BOLZANO. «Quando parlavi ti ascoltava veramente, ti prendeva sempre sul serio. Inoltre non rimaneva mai indifferente al bisogno: per questo era considerato un punto di riferimento dai bolzanini. Ha lasciato un segno indelebile». Così Gianpaolo Zuliani, parroco di San Pio X e Don Bosco, ricorda don Flavio Debertol. Il “prete operaio” si è spento ieri mattina a 83 anni.

Per mezzo secolo è stato cooperatore nella parrocchia San Pio X. In concomitanza ha portato avanti con passione l’impegno tra i lavoratori e nella pastorale sociale, nonché come cappellano della Polizia in Trentino Alto Adige.

Dal 2008 è stato assistente spirituale delle Acli e dell’Ucid (imprenditori cattolici). «Nel mondo sindacale era ben visto, perché si poneva con delicatezza anche quando c’erano da affrontare argomenti scomodi», sottolinea Italo Ghirigato, per anni presidente delle Acli, «Abbiamo avuto un’amicizia molto particolare. Lui era sempre molto alla mano, una persona moderata nell’uso delle parole, che sentiva di poter trasmettere dei valori. Credeva molto in ciò che faceva. Negli ultimi anni ci incontravamo spesso ai funerali, perché sono morti molti dirigenti sindacali che hanno frequentato i nostri stessi ambienti. Ogni tanto ci vedevamo anche per strada, mantenendo il solito rapporto bello e genuino. Mancherà a tanti». Per il suo impegno sociale nel 2023 era stato insignito della medaglia d’onore della Diocesi di Bolzano-Bressanone.

«Era stato male un mesetto fa mentre stavamo celebrando la messa», ricorda ancora don Zuliani, «Così è andato a casa e da lì le cose si sono evolute molto in fretta. Pensavo di avere il tempo di andarlo a trovare, non credevo stesse così male. Anche perché era tornato in parrocchia dopo una delicata operazione chirurgica». Il nome di don Flavio rimarrà sempre associato alla chiesa di San Pio X. «Ha dato tutto per la parrocchia, le persone lo sanno e perciò ne hanno una stima immensa. Ieri mattina, non a caso, una signora è venuta a sapere la notizia della sua morte ed è scoppiata a piangere», racconta don Zuliani.

I funerali di don Flavio Debertol si svolgeranno giovedì 11 luglio alle ore 10.30, proprio nella chiesa San Pio X, alla presenza del vescovo Ivo Muser.