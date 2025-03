Addio a Giancarlo Vincenti, volto della Rai di altri tempi

BOLZANO. È scomparso all'età di 98 anni il giornalista Giancarlo Vincenti. Ligure d'origine, aveva iniziato la carriera nella sede del giornale "L'Adige" di via Alto Adige; quindi l'assunzione in Rai. Per anni ha condotto il telegiornale dell'edizione della sera, entrando nelle case degli altoatesini all'ora di cena. Poi la promozione a caporedattore; era in pensione dal 1992.

Il giro di nera

«Giancarlo - lo ricorda Ettore Frangipane, classe 1934, già inviato della Rai, a lungo collega di Vincenti - mi precedeva nella classifica degli iscritti all'albo dei giornalisti perché più anziano di me: fu lui ad insegnarmi il "giro di cronaca" nel lontano 1955. Ero fresco nel mio incarico alla Rai; tutti i pomeriggi lo ospitavo sulla "Lambretta" di terza mano che possedevo, e lui, redattore de "L'Adige", mi accompagnava in ospedale, nelle varie stazioni dei carabinieri, in questura e alla polizia ferroviaria, insieme ai colleghi del "Dolomiten" (Franz Berger) e dell' "Alto Adige" (Vischi, Gandini, Bucci ecc.) per raccogliere le notizie di cronaca delle ultime 24 ore. Ci muovevamo in gruppo, controllandoci a vicenda (perché nessuno desse un "buco" all'altro). Ma ricordo Giancarlo anche quando vestito di bianco faceva il giudice di gara al "Druso" in manifestazioni di atletica leggera, cui partecipavo. Per me Giancarlo fa parte di una Bolzano che non c'è più».

Giornalismo di altri tempi

«Negli anni Sessanta, nella redazione di Bolzano del giornale "L'Adige", Giancarlo seguiva tutte le vicende del terrorismo - ricorda Franco Sitton, amico e già caporedattore della sede Rai di Bolzano -; in redazione arrivavano gli inviati dei grandi giornali con i quali la sera uscivamo tutti a cena. Quella de "L'Adige" era una squadra molto affiatata che doveva confrontarsi quotidianamente con la corazzata "Alto Adige". Parliamo di un giornalismo completamente diverso, in cui si lavorava senza cellulari né computer. Nella migliore delle ipotesi si poteva contare sulle cabine telefoniche per comunicare con la redazione, quando si era fuori per dei servizi. Ma gran parte della carriera, Vincenti l'ha fatta in Rai dove, oltre che caporedattore della sede di piazza Mazzini, nell'ultimo periodo, è stato anche responsabile della struttura di programmazione di lingua italiana ».

Tra i fondatori del sindacato

Oltre alla lunga militanza nel servizio pubblico radiotelevisivo in Alto Adige, Vincenti va ricordato per essere stato nel 1972 uno degli artefici insieme a Piero Agostini della nascita del sindacato giornalisti del Trentino Alto Adige, autonomo da quello Triveneto con sede a Venezia, unitamente alla fondazione dell'Ordine regionale. «Due anni dopo - scrive il segretario regionale del sindacato giornalisti Rocco Cerone - con l'elezione di Piero Agostini prima come segretario e poi come presidente della Federazione nazionale della stampa Italiana, Giancarlo Vincenti divenne segretario regionale. Ma va ricordato inoltre il suo impulso decisivo nella promozione della prima sezione regionale dell'Unione giornalisti pensionati di Bolzano, esperienza che poi venne mutuata a Roma con la costituzione dell'Unione nazionale giornalisti pensionati, di cui egli fu uno dei maggiori protagonisti. Il Sindacato dei Giornalisti del Trentino Alto Adige, in tutte le sue articolazioni (Ungp, Inpgi, Casagit), riconoscente per il lavoro svolto in decenni di attività a favore della categoria, si stringe attorno alla moglie Mery ed ai figli Barbara ed Ernesto».