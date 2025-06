Addio a Luigi Cigolla, voce dell’autonomia italiana in Alto Adige

Brutta caduta per Alessio Martinelli al Giro d’Italia: il corridore della Vf Group-Bardiani Csf-Faizanè è scivolato sull’asfalto bagnato in discesa, a Valsorda, durante la prima tappa trentina della corsa rosa. Martinelli è stato subito soccorso e portato al Santa Chiara per gli esami di controllo.