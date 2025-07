Addio al neonatologo Lino Gentili: ha salvato centinaia di bambini

BOLZANO. La malattia, avara, se lo è portato via a 72 anni. Ma di Lino Gentili rimane il ricordo dei tanti bambini e bambine venuti alla luce grazie a lui, medico della Terapia intensiva neonatale del San Maurizio. E della sua bella famiglia: i figli Francesca e Stefano, la moglie Erika, tutti i suoi cari, che sabato mattina lo hanno visto spegnersi nell'ospedale dove per decenni aveva prestato servizio.

Originario della val di Gresta, Lino Gentili aveva studiato a Padova, lavorando in estate come cameriere al lago di Garda per comprarsi le ultime edizioni delle «bibbie» della medicina in inglese «per stare in prima linea nell'avanguardia della medicina e della scienza per aiutare i piccoli prematuri», racconta il figlio Stefano, mistilingue italo-inglese come la sorella maggiore. Durante un periodo di studio in Germania, un anno di scambio alla facoltà di Medicina di Würzburg, Lino Gentili aveva infatti conosciuto Erika, farmacista londinese che presto sarebbe diventata sua moglie. Insieme hanno avuto Francesca, nota pallavolista, e Stefano, che lo ha accudito giorno e notte fino alla fine.

Gentili aveva ottenuto due specializzazioni, in pediatria e in neonatologia. Dopo un'esperienza di nove anni a Londra in varie cliniche universitarie, tra cui periodi all'Italian Hospital e al Great Ormond Street Childrens Hospital, era tornato in Italia portando conoscenze del mondo della medicina anglosassone, per anni l'avanguardia globale della pediatria e della neonatologia. Conoscenze che hanno avuto un impatto sull'ambito pediatrico e neonatologico, con una riduzione delle complicazioni per i bambini e prematuri, e che ancora oggi incidono nelle pratiche del reparto. Hanno avuto effetto anche attraverso altri reparti, per esempio nella collaborazione con il primario delle Cure palliative Massimo Bernardo sulla terapia del dolore.

Divenuto un punto di riferimento per le convention all'estero, con la perfetta conoscenza della lingua inglese, Gentili aveva facilitato i viaggi di formazione negli Usa e in Inghilterra, mantenendo uno stretto contatto con l'Università di Padova. Dicono di lui i figli: «Si è sempre appassionato allo studio e alla ricerca. E non ha mai staccato dal lavoro alle 17: se aveva un piccolo paziente da seguire, se ne prendeva cura con estrema dedizione giorno e notte».

Ha salvato centinaia di bimbi, Lino Gentili. Li ha tenuti tutti in braccio: lui, alto e accogliente, e quelle vite aggrappate ai macchinari della Terapia intensiva. Avrebbe tanto desiderato tenere in braccio l'ultimo bimbo, il suo primo nipotino, che nascerà a breve. Francesca Gentili conserva l'immagine del papà: «Ricorderò sempre quando da bambina andavo a trovarlo in reparto e lui, fiero del suo lavoro, mi spiegava tutto delle incubatrici e dei bimbi nati prematuri. Aveva a cuore tutti i suoi piccoli pazienti. E quante notti ha passato in ospedale, in più di trent'anni di lavoro. Da un lato penso che la vita è ingiusta. Dall'altro, invece, posso solo essere grata di tutto ciò che abbiamo passato insieme e di tutte le cose belle che ha lasciato, della disponibilità e della gentilezza per le quali tanti oggi lo ricordano. L'ho sempre ammirato, come dottore e come papà».

È grande il cordoglio del reparto. Così le sorelle Cristina ed Elena Pedron, colleghe e amiche di Gentili: «Con la morte di Lino viene sicuramente a mancare uno dei principali soggetti fondatori della Terapia intensiva neonatale di Bolzano. La famiglia e il lavoro sono sempre stati ai primi posti nella sua scala di valori e per essi ha lottato fino alla fine. Ha sempre difeso la vita, anche se la vita è stata con lui particolarmente dura».

L'ex primario Hubert Messner, oggi assessore, rivolge il pensiero agli anni trascorsi a stretto contatto con Lino Gentili, a prendersi cura di tanti pazienti piccini e così fragili. «Con profondo dispiacere ho appreso della scomparsa di Lino», dice, «Il dottor Gentili ha dedicato con grande competenza e umanità la sua vita professionale alla Terapia intensiva neonatale di Bolzano lasciando la sua impronta. La sua dedizione, la sua sensibilità verso i piccoli pazienti e il suo spirito di collaborazione rimarranno nel cuore di tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerlo e di lavorare con lui». È un ricordo di collega e amico, quello di Messner: «Per me personalmente è stato un compagno di viaggio nell'ambito neonatologico per tanti anni, e anche un amico. Un pensiero affettuoso va alla sua famiglia e a tutti coloro che gli hanno voluto bene».

La famiglia ringrazia di cuore tutta l'équipe del reparto di Neonatologia «che era la sua seconda casa», dicono, e «l'incredibile staff dei reparti di Oncologia e di Dialisi e cure palliative, per l'immensa dedizione, cura e professionalità dimostrate negli ultimi anni della vita di Lino. «Qualità ammirabili - aggiunge Stefano Gentili - come lo sono del resto tutti gli eroi che abbiamo in ospedale. Papà ha sempre dato se stesso per gli altri, con profondo amore e dedizione al lavoro e alla sua famiglia. Per questo rimarrà il mio eroe, i cui insegnamenti mi accompagneranno sempre».

I funerali avranno luogo martedì 8 luglio alle 16 partendo dalla chiesa parrocchiale di Valle San Felice di Mori.