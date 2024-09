Addio al preside Carlo Runcio, «una vita per la scuola»

BOLZANO. «La scuola per lui era una missione. Un luogo di emancipazione e crescita civile. Partecipava a tutti i consigli di classe, che significa decine di riunioni all'anno. E, cosa particolarmente apprezzata, conosceva i suoi studenti uno per uno. Questo spiega perché era molto amato dai suoi ragazzi e molto stimato dai colleghi». Così Carlo Bertorelle ricorda Carlo Runcio, l'amico di una vita, scomparso ieri mattina all'età di 77 anni, compiuti il 20 agosto. I funerali in forma laica si terranno nella cappella del commiato alle ore 11 di martedì 10 settembre.

Umanità e autorevolezza

Con lui se ne va una delle figure storiche del mondo della scuola italiana in Alto Adige. È stato insegnante di lettere in diverse scuole tra cui l'Ipia; sindacalista della Cgil; preside dell'Istituto Geometri e del Liceo scientifico Torricelli, dove nel 2011 aveva concluso la carriera. Da allora sono passati 13 anni, però il ricordo di Runcio è ancora vivo in quelli che lo hanno conosciuto e hanno lavorato assieme. Stimato - anche dalle famiglie dei ragazzi - per la grande umanità unita all'elevato livello professionale. «Sono annientato - dice ancora Bertorelle -. Nel giro di pochi giorni ho perso due amici con cui ho condiviso ideali e un pezzo importante della mia vita: Massimo Bertoldi, pure lui insegnante e critico di teatro, e adesso Carlo Runcio».

Sia come insegnante che come preside, Runcio amava la sperimentazione e puntava ad innovare il sistema scolastico tradizionale, perché fosse sempre più al passo con i tempi e per offrire agli studenti qualcosa di nuovo e stimolante. «Era nel direttivo dell'Istituto pedagogico ed aveva creato un legame forte con un gruppo di docenti di alto profilo di Bologna con cui amava confrontarsi. Sempre alla ricerca di metodologie nuove per interagire con studenti e professori. Con i suoi ragazzi, anche i più difficili, era abituato a parlare e a confrontarsi. Nella convinzione che si dovesse fare di tutto per non lasciare indietro nessuno». Di profonda stima anche il ricordo del collega Giorgio Delle Donne: «Un grande professionista che viveva per la scuola e per questo è riuscito a dare moltissimo ai tanti studenti che lo hanno conosciuto e apprezzato».

Liana, l'amore di una vita

Lascia la moglie Liana Bertolini, pure lei a lungo insegnante di lettere alle scuole Fermi; e il figlio Tommaso che vive a Roma. Originario di Bari, aveva conosciuto all'università pugliese, quella che nel 1976 sarebbe diventata sua moglie. Per stare vicino a lei, bolzanina, aveva deciso di trasferirsi in Alto Adige e aveva accettato la prima supplenza. Assieme hanno condiviso progetti e passioni per quasi mezzo secolo. Assieme hanno vissuto i momenti più dolorosi della malattia, tra speranze e delusioni. «Mio marito - ricorda - ha lavorato tantissimo. La scuola è stata la sua grande passione. Dava tutto e di più per i suoi ragazzi che non hanno mai dimenticato quel preside dal quale si poteva andare in ogni momento, perché la porta del suo ufficio era sempre aperta. Libero, coerente, autorevole: è riuscito a lasciare un segno. Tanto che, anche a distanza di anni, gli ex studenti quando lo incontravano, si fermavano a scambiare due chiacchiere e lui ne andava orgoglioso. Era la dimostrazione che aver investito tanto nella scuola, era stata la scelta migliore». A.M.