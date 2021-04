«Addio Maria Luigia, sarai sempre con noi»

BOLZANO. Il Servizio Psichiatrico del Comprensorio Sanitario di Bolzano ricorda, con grande riconoscenza per il lavoro svolto, la psicologa e psicoterapeuta Maria Luigia Canu scomparsa a soli 66 anni, strappata ai suoi cari, ai suoi colleghi e ai suoi tanti amici dal Covid 19.

«Originaria della Sardegna e da circa 40 anni residente a Bolzano – scrivono i colleghi del Servizio Psichiatrico che in questi hanno lavorato fianco a fianco con lei e che hanno scelto di ricordarla con una breve, ma intensa lettera all’Alto Adige – Maria Luigia Canu ha collaborato e lavorato con molti operatori e pazienti del Centro di Riabilitazione Psichiatrica “Stadio”, poi del “Grieserhof” e infine del Centro di Riabilitazione Psichiatrica Bolzano-Gries, nonché al Day Hospital del Centro Diurno del nostro Servizio Psichiatrico.

Tramite l’utilizzo di varie tecniche artistiche, tra cui la creta, l’acquerello, il carboncino, i pastelli, la carta e la colla, Luigia ha svolto il suo lavoro di arte-terapeuta per l’elaborazione del proprio vissuto e il recupero delle emozioni.

Il lavoro terapeutico proposto ha offerto sollievo e ha dato modo ai nostri collaboratori e utenti di confrontarsi con svariati temi personali. Per l’elaborazione psicologica attraverso il dialogo tra mondo interno ed esterno, prendeva spunto da libri come “il piccolo principe”, “il gabbiano Jonathan Livingston” e altre favole da tutto il mondo.

Le sue ricerche personali svolte su temi importanti, sulla Natura Madre e sugli archetipi ci hanno dato modo di attingere ad una vasta moltitudine di contenuti su cui lavorare. Attraverso questi tipi di intervento - prosegue il commosso saluto alla psicologa – la dottoressa Canu favoriva la percezione, la confidenza e l’integrazione tra le varie parti del “sé”.

Ha così aiutato molte persone a trovare il proprio posto nel mondo e la propria strada in questa vita. Vorremmo quindi ringraziarla e ricordarla con grande affetto - concludono – per il suo prezioso contributo e la passione con la quale si è dedicata. Continuerà a vivere in tutti noi».