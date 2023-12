Aeroporto, Gostner rileva le quote di Benko

BOLZANO. Ora l’Abd, l’Airport Bolzano Dolomiti, guarda al crack Benko e intende operare senza il peso delle vicende che stanno travolgendo il gruppo del tycoon austriaco. Per questo i soci di maggioranza della società aeroportuale bolzanina, i fratelli Gostner, stanno predisponendosi a rilevare le quote in mano alla Signa. «Si tratta di una semplice presa d’atto di una situazione» dicono negli uffici dello scalo. Da un lato, dunque, Josef e Alex Gostner mostrano di non temere eventuali ripercussioni della conflittualità creditizia che già sta bloccando all’estero molte attività legate a René Benko, dall’altra di essere in grado di gestire Abd indipendentemente dal contributo del loro socio attualmente in difficoltà.

La geografia societaria consente di immaginare l’avvio della probabile operazione senza particolari ripercussioni: con una quota di oltre il 52% la società Fri-el Green Power dei Gostner detiene già la maggioranza di Abd, mentre la Privatstiftung di Haselsteiner e Signa, si dividono le quote di minoranza. Non è prevedibile in quali proporzioni si muoverà il Cda ma tutto fa credere che la Fri-el e eventualmente la fondazione Haselsteiner possano condurre in tandem l’operazione. L’acquisizione delle quote Signa entra, tra l’altro, in un orizzonte che vede Abd da un lato e SkyAlps dall’altro posizionarsi in un contesto di forte ripresa dell’attività e anche del suo aspetto finanziario.

L’aeroporto bolzanino si appresta infatti a chiudere l’anno toccando il proprio record storico: oltre 85 mila passeggeri.

A sua volta la compagnia SkyAlps è pronta a confermare invece quota 100 mila passeggeri trasportati. E questo grazie ormai alla sua presenza consolidata su molti altri scali nazionali e internazionali e alle nuove rotte aperte negli ultimi mesi. Josef Gostner, a conferma della inevitabile possibilità dell’acquisizione delle quote di minoranza sotto esame, prevede altri 20 milioni di investimenti nei prossimi anni. A cui potrebbero aggiungersene ulteriori sei, finalizzati da un lato all’incremento dei voli e delle rotte, con alcuni raddoppi. Dall’altro alla ristrutturazione con anche ampliamento delle infrastrutture, tra terminal aeroportuale e i portali. «Già programmati gli interventi sui parcheggi esterni» aveva annunciato lo stesso Josef Gostner. Alcuni già effettuati e altri ampliamenti in progetto. P.CA.