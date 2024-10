Affari Tuoi, Gert va a casa a mani vuote ma invita tutti a salire sul trenino di piazza Walther

BOLZANO. Puntata divertente, a tratti “bilingue”, nel segno di un sogno – quello di acquistare un vagone per il trenino che gira nelle grandi occasioni per la città di Bolzano. Questo è accaduto ieri, lunedì 21 ottobre, alla puntata del preserale di Rai1 Affari Tuoi, condotto da Stefano De Martino. A giocare e sfidare il “Dottore” c’era Gert, il pacchista del Trentino Alto Adige, dj, venditore di ciabatte, uno dei primi organizzatori dei mercatini di Natale e gestore di una giostra, un trenino. Con lui il figlio Philip, laureato in moda a Milano, dove risiede, che sta creando la sua prima linea di abbigliamento. Due personaggi simpatici e fuori dalle righe rispetto alla quasi sempre compassata presenza in gara, che hanno conquistato sin da subito pubblico e presentatore. La puntata è stata inoltre “bilingue”, visto che il conduttore ed i pacchisti, hanno scherzato sull’idioma italo-tedesco di Gert.

Al primo giro di apertura dei pacchi volano subito via i 100.000 euro; purtroppo, subito dopo, se ne vanno anche i 75.000 e la prima offerta del Dottore è di 33.000 euro; assegno tritato, al secondo giro se ne vanno pure i 50.000 ed i 30.000. Stefano De Martino a quel punto chiede cosa ci sia nel pacco 10, pescato ad inizio gara e Gert risponde: “O 300.000 o zero euro”. Viene subito smentito, purtroppo, perché apre il pacco con la cifra massima, che se ne va; restano in gioco i 200.000 euro coi 15.000 ed i 5.000. L’altra offerta a questo punto non può essere che di 10.000 euro ma Gert vuole andare avanti; due tiri e se ne vanno i 15.000 euro: restano solo due pacchi rossi: 5.000 e quello importante da 200 mila.

Il Dottore, a questo punto, chiede quale sia la di Gert per tornare a casa e lui risponde “50.000, comprerei un altro vagone per il trenino”. L’offerta è di 15.000 euro. Gert a questo punto invita tutti, Dottore compreso: dice: “Vi aspetto tutti a Bolzano, ci facciamo una bella mangiata con birra, speck, canederli e poi tutti via sul trenino!”. Poi aggiunge: “Per tutta questa spesa 15.000 euro non bastano, quindi vado avanti!”. Stefano De Martino indossa il grembiule tipico regalatogli il giorno precedente da Gert e si confronta con Philip sulla tendenza di moda. Gert trova i 5.000 euro ed il Dottore vuol conoscere la richiesta di Gert: “Facciamo 40.000 euro, così forse ci viene la mangiata ma lo strudel lo dovete pagare voi”. L’offerta del Dottore è di 10.000 euro, rifiutata, restano tre pacchi blu e quello grande da 200mila.

Purtroppo però il pacco rosso esce subito dopo, chiamando il numero preferito di Philip, l’8 che non hanno mai voluto cambiare; resta la speranza dell’ultima chance, la Regione Fortunata. Gert e Philip scelgono la Basilicata ma non è questa; per il secondo tentativo optano per la Sicilia, regione di origine del nonno della moglie di Gert, bisnonno di Philip. Purtroppo la regione fortuna estratta a sorte dal notaio sono le Marche; papà e figlio tornano a casa a mani vuote ma la mangiata in compagnia con il giro sul trenino, ci sarà sicuramente.