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Televisione

Affari Tuoi, l'ostetrica Nadia di Terlano accetta un pacco da 50mila euro ma ne aveva 100mila

Partita ricca di colpi di scena per la concorrente altoatesina, tra cambi rischiosi e offerte rifiutate fino al finale. La scelta prudente premia comunque le due sorelle, anche se il pacco nascondeva il premio massimo rimasto

Claudio Libera

BOLZANO. Dopo 19 puntate, ieri, domenica 12 aprile, è stata la volta di Nadia, ostetrica e consulente per l’allattamento, di Terlano ma con origini sarde, essere protagonista della puntata di Affari Tuoi, il preserale di Rai1 condotto da Stefano De Martino. Mamma di Amelie e Matilde, messe alla luce in casa, appassionata di cappellini ed abiti vintage, Nadia si è presentata in gara con la sorella Stefania, residente a Bolzano, mamma di Matis e dipendente dell’Ufficio veterinario.

Nadia ha pescato il numero 4 e fin dai primissimi tiri si è capito che non sarebbe stata una serata facile. Il primo pacco ha fatto fuori subito 50mila euro, il secondo ha restituito uno zero euro, al terzo tiro, i 200mila. La partita è proseguita con altri colpi alternati. Nel quarto pacco sono andati via 75mila euro, nel quinto il pacco nero con soli 500 euro, poi il sesto tiro ed è arrivato l'oggetto misterioso della serata, il “divario-letto”, l'invenzione gag di Herbert Ballerina. A quel punto il Dottore ha proposto il cambio. Con più pacchi blu che rossi sul tabellone, Nadia ha accettato, lasciando il numero 4 per il pacco numero 2 della Puglia. Aprendo subito il pacco ceduto, ha scoperto che conteneva proprio l'oggetto misterioso di Herbert Ballerina; quindi di seguito 10 e 20 euro. Le sorelle rifiutano un'offerta da 24mila euro e si va avanti.

Quando il tabellone si è assestato su quattro pacchi blu e quattro rossi — con i rossi a contenere 15mila, 20mila, 30mila e 100mila euro — il Dottore ripropone il cambio. Nadia accetta di nuovo e sceglie il pacco 15, facendo più che bene, dal momento che il 2 aveva dentro solo 50 euro. Con i 200 euro rimasti come unico pacco blu e quattro rossi ancora in gioco, Nadia rifiuta anche una nuova proposta da 24mila euro ed alla fine resta con 20mila, 30mila e 100mila sul tabellone. Il Dottore, a questo punto, ha tentato per la terza volta il cambio; Nadia e Stefania chiedono aiuto ai pacchisti ed agli esperti, quindi rifiuta il cambio e tirato dritto. La scelta successiva è il numero 9 della Calabria, il giorno del suo compleanno, dentro c'erano 200 euro. Soluzione finale, “soldi sicuri”: 20mila, 30mila e 100mila euro. Il Dottore offre 33mila euro che le sorelle rifiutano, se ne vanno i 30 mila ed in gara restano 20 mila e 100 mila.

Il Dottore ne offre 50mila euro, lunga consultazione, tanti dubbi, molte perplessità poi la decisione di accettare il sicuro; purtroppo nel loro pacco c’erano i 100.000. Comunque non si torna a casa a mani vuote, dopo un’esperienza gratificante e molto coinvolgente.

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