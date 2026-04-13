Affari Tuoi, l'ostetrica Nadia di Terlano accetta un pacco da 50mila euro ma ne aveva 100mila

BOLZANO. Dopo 19 puntate, ieri, domenica 12 aprile, è stata la volta di Nadia, ostetrica e consulente per l’allattamento, di Terlano ma con origini sarde, essere protagonista della puntata di Affari Tuoi, il preserale di Rai1 condotto da Stefano De Martino. Mamma di Amelie e Matilde, messe alla luce in casa, appassionata di cappellini ed abiti vintage, Nadia si è presentata in gara con la sorella Stefania, residente a Bolzano, mamma di Matis e dipendente dell’Ufficio veterinario.

Nadia ha pescato il numero 4 e fin dai primissimi tiri si è capito che non sarebbe stata una serata facile. Il primo pacco ha fatto fuori subito 50mila euro, il secondo ha restituito uno zero euro, al terzo tiro, i 200mila. La partita è proseguita con altri colpi alternati. Nel quarto pacco sono andati via 75mila euro, nel quinto il pacco nero con soli 500 euro, poi il sesto tiro ed è arrivato l'oggetto misterioso della serata, il “divario-letto”, l'invenzione gag di Herbert Ballerina. A quel punto il Dottore ha proposto il cambio. Con più pacchi blu che rossi sul tabellone, Nadia ha accettato, lasciando il numero 4 per il pacco numero 2 della Puglia. Aprendo subito il pacco ceduto, ha scoperto che conteneva proprio l'oggetto misterioso di Herbert Ballerina; quindi di seguito 10 e 20 euro. Le sorelle rifiutano un'offerta da 24mila euro e si va avanti.

Quando il tabellone si è assestato su quattro pacchi blu e quattro rossi — con i rossi a contenere 15mila, 20mila, 30mila e 100mila euro — il Dottore ripropone il cambio. Nadia accetta di nuovo e sceglie il pacco 15, facendo più che bene, dal momento che il 2 aveva dentro solo 50 euro. Con i 200 euro rimasti come unico pacco blu e quattro rossi ancora in gioco, Nadia rifiuta anche una nuova proposta da 24mila euro ed alla fine resta con 20mila, 30mila e 100mila sul tabellone. Il Dottore, a questo punto, ha tentato per la terza volta il cambio; Nadia e Stefania chiedono aiuto ai pacchisti ed agli esperti, quindi rifiuta il cambio e tirato dritto. La scelta successiva è il numero 9 della Calabria, il giorno del suo compleanno, dentro c'erano 200 euro. Soluzione finale, “soldi sicuri”: 20mila, 30mila e 100mila euro. Il Dottore offre 33mila euro che le sorelle rifiutano, se ne vanno i 30 mila ed in gara restano 20 mila e 100 mila.

Il Dottore ne offre 50mila euro, lunga consultazione, tanti dubbi, molte perplessità poi la decisione di accettare il sicuro; purtroppo nel loro pacco c’erano i 100.000. Comunque non si torna a casa a mani vuote, dopo un’esperienza gratificante e molto coinvolgente.