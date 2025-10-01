Affari Tuoi, Stefania Fravezzi conquista 30 mila euro ma cambia il pacco da 300 mila

BOLZANO. Puntata scoppiettante, insolita, con continui colpi di scena, quella andata in scena ieri sera nel preserale di Rai1, “Affari Tuoi” condotto da Stefano De Martino.

Protagonista Stefania Fravezzi, 34 anni, ricamatrice - e non solo - di Bolzano, mamma di Zoe, 6 anni e mezzo, che era accompagnata dal fidanzato Cristiano, fotografo di matrimoni.

Alta, bionda, occhi azzurri, un sorriso ammaliante, Stefania ha parlato del suo lavoro di ricamatrice che abbina spesso, “per far quadrare i conti”, con lavori di artigianato. Facendo intendere subito quanta importanza dia ai soldi, conoscendo benissimo la fatica che si fa a guadagnarli.

Tre i suoi sogni da cercare di avverare: espandere la sua attività lavorativa, aumentare il “fondo” accantonato per il futuro di Zoe e quindi fare un bel regalo ai genitori che per lei ci sono sempre stati e continuano ad esserci.

Entra quindi in gara dopo aver scelto al buio il pacco numero 12; dopo i primi 6 tiri suonano le campane perché il podio è salvo ed il Dottore offre 38.000 euro. Stefania però rifiuta e va avanti; seguono in rapida successione altri tre tiri molto buoni e così l’offerta sale a 43.000 euro.

La tentazione di “prendi i soldi e scappa” è forte ma poi Stefania decide di andare avanti ed effettua altri tre tiri che le fanno conservare il podio delle cifre più alte. Così il Dottore Pasquale Romano è costretto ad alzare l’offerta che arriva a 48.000 euro.

La bionda bolzanina decide di effettuare il tiro proposto e purtroppo trova i 100.000 che fanno precipitare l’offerta del Dottore a 38.000 euro. Rifiuta pure quelli ed a seguire decide di cambiare il suo pacco 12 iniziale con il 5 ed apre quello appena lasciato: conteneva i 300.000!

L’offerta scende a 22.000 euro ma Stefania prosegue ed apre un pacco blu; restano in gioco 100, 30.000, 50.000 e 200.000 euro. Cifra altissima che Stefania becca subito.

Nell’ultimo tiro prima della sfida finale, Stefania trova i 50.000 euro e così restano sul tabellone 100 euro e 30.000; a questo punto il Dottore propone solamente il cambio, che Stefania accetta all’ultimo secondo, sostituisce il suo 5 con il 4 dell’Abruzzo.

E fa più che bene, dal momento che è andata a prendersi i 30.000! Non i 300.000 che aveva all’inizio ma pur sempre un bel gruzzoletto per poter dare inizio ai sogni che si era prefissata prima di entrare in gara.

Lacrime, baci, abbracci e tanti applausi del pubblico per Stefania e Cristiano, che pensano a Zoe ed al futuro.