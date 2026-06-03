Aggredisce i poliziotti dopo l'incidente: 28enne arrestato a Bolzano

BOLZANO. Fine settimana intenso per la Polizia di Stato a Bolzano e Merano, dove i controlli straordinari disposti dal questore Giuseppe Ferrari hanno portato a tre arresti, due denunce per tentato furto e a un'espulsione dal territorio nazionale. Le attività, svolte anche con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine Lombardia, si sono concentrate nelle aree considerate più sensibili sotto il profilo della sicurezza pubblica.

Uno degli episodi più movimentati si è verificato in viale Druso, dove una pattuglia della Squadra Volante è intervenuta dopo un incidente tra una moto e un'autovettura. Il motociclista, un 28enne ecuadoregno residente in Lombardia, avrebbe mostrato evidenti segni di alterazione e si è rifiutato sia di ricevere cure mediche sia di sottoporsi all'alcoltest. Durante le operazioni avrebbe inoltre aggredito gli agenti, che sono riusciti a bloccarlo dopo una colluttazione. L'uomo è stato arrestato con l'accusa di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Due poliziotti hanno riportato ferite giudicate guaribili in uno e cinque giorni.

Un secondo arresto è scattato all'interno di un centro commerciale del capoluogo. Un addetto alla sicurezza aveva sorpreso un 24enne marocchino, richiedente asilo e già noto alle forze dell'ordine, mentre tentava di allontanarsi con merce rubata da un negozio di articoli sportivi. Nel tentativo di fermarlo sarebbe stato aggredito. Intervenuti sul posto, gli agenti hanno bloccato il giovane e recuperato la refurtiva, poi restituita ai commercianti. Per lui è scattato l'arresto per rapina impropria.

Nel corso dei controlli è stato inoltre rintracciato in un albergo un 38enne slovacco destinatario di un mandato di arresto europeo emesso dalle autorità della Slovacchia per appropriazione indebita. L'uomo è stato arrestato e trasferito nel carcere di Bolzano. A Merano, infine, un 35enne albanese con precedenti per droga è risultato irregolare sul territorio italiano ed è stato espulso con accompagnamento all'aeroporto di Malpensa per il rimpatrio. Complessivamente, nelle ultime 48 ore, sono state identificate 171 persone e controllati 31 veicoli.