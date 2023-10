Al teatro comunale di Bolzano va in scena "Futuradio"

La pena per l'ex sindaco di Riace è stata ridotta a un anno e sei mesi con la condizionale per un caso di falso. Annullate invece le accuse per la gestione del sistema di accoglienza diffusa dei migranti in città: ribaltata la sentenza di primo grado del Tribunale di Locri che gli aveva inflitto 13 anni e 2 mesi di carcere. L'imputato: "La fine di un incubo"