Alberto, tabaccaio di Bolzano, vince 30mila euro ad “Affari Tuoi”

BOLZANO. Ieri sera, martedì 20 febbraio, dopo 24 puntate da "pacchista" è toccato ad Alberto (il cognome non viene mai comunicato), di professione tabaccaio a Bolzano, essere protagonista in gara nel quiz preserale di Rai1 "Affari Tuoi" condotto da Amadeus. Con lui la compagna Sheila: a casa, coi nonni, i due gemellini Leonardo e Samuele di quasi cinque anni. La sorte aveva affidato ad Alberto il pacco numero 10.













Inizia la gara del rappresentante del Trentino Alto Adige: purtroppo con i primi tiri vanno via 20mila, 50mila, 75mila e 200mila euro. Così arriva la prima offerta della serata da parte del “Dottore” che è di 25mila euro. Alberto e Sheila rifiutano e vanno avanti con altri tre tiri. Purtroppo se ne vanno anche i 300mila euro, la massima vincita possibile al gioco e che sino ad ora nessuno è riuscito a fare propria.

La seconda offerta del “Dottore” per 4 tiri successivi, è di 10mila euro: Alberto e Sheila rifiutano e vanno avanti con altre 4 chiamate, che si rivelano abbastanza fortunate. Di conseguenza l’offerta sale a 17mila euro; Alberto non ci pensa e va ancora avanti, aggiungendo un altro tiro positivo. In gioco rimangono tra i pacchi rossi 30mila e 100mila euro. L’offerta del Dottore continua a salire fino ad arrivare a 21mila euro per un altro tiro. I concorrenti ancora una volta rifiutano e vanno avanti con un’altra chiamata con cui eliminano i 5mila euro. A questo punto la proposta del “Dottore” non è più in denaro ma il cambio del pacco, che Alberto e Sceila non accettano e vanno avanti con il loro pacco numero 10.

Per fortuna arriva con un altro tiro fortunato; restano così due pacchi blu e due rossi da 30mila e 100mila euro e per un solo tiro l’offerta sale a 29mila euro. Ma sia Alberto che Sceila vogliono andare fino in fondo e rifiutano anche l’ultima cifra. Niente da fare con la chiamata successiva vanno via anche i 100mila euro. Ultima offerta della serata è anche quella più bassa di 9mila euro che naturalmente viene rifiutata e col tiro successivo se ne vanno i 100 euro. Si arriva così ad un finale con 5 euro e 30mila euro; da una parte il loro pacco numero 10, dall’altra il numero 9, quello della valle d’Aosta dell’amico Lucio.

L’ultimissima offerta della serata è il cambio pacco; Alberto e Sheila, dopo una lunga riflessione si tengono il loro 10 e rifiutano il cambio. A questo punto Amadeus, per la prima volta, chiama vicino a loro l’amico Lucio e contemporaneamente aprono i pacchi. Nel numero 10, ci sono i 30.000 euro che tra gli applausi del pubblico in teatro, l’abbraccio con Lucio ed Amadeus, Alberto e Sceila si portano in quel di Bolzano.