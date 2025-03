Alcoltest positivo, ma viene assolto: «Quell’etilometro non è affidabile» 

BOLZANO. Quella sera del 30 gennaio 2023 stava viaggiando al volante della sua Bmw quando venne fermato per un normale controllo dai carabinieri del Radiomobile di Silandro. Mancavano pochi minuti alle 21 e l’uomo, un sessantenne residente nel comune della Val Venosta, venne invitato a sottoporsi all’alcoltest.

L’esame, compiuto con l’etilometro Alcoltest Drager Mk III 7110 in dotazione ai militari dell’Arma, non aveva lasciato dubbi: l’apparecchiatura aveva fatto registrare 1,54 g/l e 1,51 g/l, tassi alcolici ben al di sopra dello 0,50 g/l fissato dal Codice della strada.

La patente di guida era stata immediatamente sospesa, ma il venostano, assistito dall’avvocato bolzanino Federico Fava, si era opposto al decreto penale e si era presentato davanti al giudice per l’udienza preliminare Elsa Vesco.

In quella sede, l’avvocato Fava aveva depositato richiesta di giudizio abbreviato condizionato all’acquisizione di una consulenza tecnica di parte o all’esame del consulente tecnico della difesa stessa. Richiesta a cui il pm non s’era opposto. Il legale dell’uomo contestava l’attendibilità dello strumento etilometrico utilizzato quella sera a Silandro per eseguire l’alcol test sul suo cliente.

Sempre per Fava, infatti, l’apparecchiatura non risultava essere stata sottoposta alla revisione e alla manutenzione previste dal Codice della strada e dallo stesso costruttore. Secondo la difesa, insomma, l’apparecchio era privo dei requisiti fondamentali e imprescindibili per consentire di ritenere affidabili e fondati i risultati rilasciati dagli scontrini etilometrici, emessi quella sera e finiti agli atti.

Posizione confermata dall’ingegner Mattia Gremes, consulente tecnico della difesa, che aveva redatto un’approfondita relazione tecnica, corredata di documentazione e illustrata in aula, in cui evidenziava numerose criticità sia sull’omologazione dell’etilometro utilizzato quella sera del 30 gennaio 2023, sia sulle verifiche e sulla manutenzione, e quindi anche sul corretto funzionamento.

Sulla base del libretto metrologico, del certificato di omologazione e di altri documenti attinenti all’apparecchio, Gremes ha evidenziato difformità e vizi tali da rendere inaffidabile l’etilometro e anche il valore probatorio degli scontrini relativi a quel controllo.

A fronte di simili risultati, Fava ha chiesto l’assoluzione del suo assistito perché il fatto non sussiste. Richiesta a cui si è allineato anche il pubblico ministero e che, qualche giorno fa, è stata accolta in pieno dalla giudice, che ha assolto l’uomo e revocato il decreto penale a cui egli s’era opposto.

«È una sentenza coraggiosa – ha commentato l’avvocato Fava – che sancisce la corretta applicazione di un principio di diritto. Sembra un gioco di parole, ma è chiaro che la prova scientifica non è una prova se non è scientifica». Non si tratta della prima sentenza di questo tipo nel nostro Paese, ma rappresenta comunque un importante passo, che non mette assolutamente in dubbio l’importanza dei controlli compiuti dalle forze dell’ordine, ma sottolinea quanto sia necessario che vengano eseguiti con sistemi che garantiscano la precisione delle verifiche.

L’esito positivo di un alcol test, infatti, ha spesso pesanti ripercussioni sulla vita di una persona, non solo in ambito lavorativo, ma anche sulle sue relazioni personali e familiari.