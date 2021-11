Allarme nella scuola tedesca: i prof no-vax sono il 20%  

BOLZANO. Non ci sono certezze, ma solo le previsioni fanno paura. «Si calcola - spiega Sigrun Falkensteiner , intendente della scuola tedesca - che su un totale di 10 mila insegnanti circa il 20% non sia vaccinato. La nostra è solo una previsione, perché la privacy ci impedisce di avere le cifre esatte. Speriamo che alla fine i numeri reali siano inferiori e che da qui al 15 dicembre siano in molti gli insegnanti che decidono di farsi vaccinare». Dal 15 dicembre per tutto il personale scolastico non basterà più il Green pass, ma sarà obbligatoria la vaccinazione. C’è ovviamente preoccupazione anche nella scuola di lingua italiana, a quanto pare però la percentuale dei prof non vaccinati ipotizzabile al momento, dovrebbe essere inferiore o pari al 10%. Significherebbe circa 400 persone su un organico di 4000 insegnanti. In questa situazione di generale incertezza abbiamo da una parte i dirigenti scolastici e la Provincia che stanno cercando soluzioni alternative per garantire il diritto allo studio; dall’altra insegnanti che rifiutano la vaccinazione e cercano di evitare la sospensione.



Aspettative e congedi



«Continuo a ricevere telefonate di insegnanti - spiega Petra Nock, rappresentante della scuola per la Asgb - che si informano su quali sono le possibili alternative alla sospensione. Tra chi è di ruolo si sta valutando la possibilità di chiedere aspettativa non retribuita che può arrivare fino ad un massimo di 24 mesi calcolati sugli ultimi 5 anni; per i supplenti si arriva ad un massimo di 30 giorni all’anno. Chi ha figli da 0 a 12 anni sta invece prendendo in considerazione il congedo parentale fino ad un massimo di 8 mesi. Ma più di uno è pronto a cambiare lavoro. Un’insegnante che sta facendo il periodo di prova, mi ha detto proprio stamattina che molla tutto».



In servizio i pensionati



«La prossima settimana abbiamo in programma una serie di incontri - spiega l’intendente - per capire quali strade si possono percorrere per coprire i vuoti d’organico che si apriranno. Un’ipotesi è chiedere aiuto ai pensionati. Qualcuno si è già fatto avanti per offrire la disponibilità, ma bisogna vedere se è possibile e con quale inquadramento. Si valuta anche la possibilità di spostare insegnanti nelle sedi in cui abbiamo le carenze. Anche questa soluzione però, non è detto che sia giuridicamente applicabile. Bisogna anche vedere dove in provincia e in quali materie si creeranno i vuoti. L’insegnante di matematica non potrà essere sostituito con il collega di filosofia: questo mi pare evidente».



Dubbi sulla possibilità di impiegare pensionati li avanza Petra Nock: «Prevedo che siano eccezioni i pensionati disposti a tornare in servizio, per di più in una situazione di questo genere. A mio avviso è più percorribile l’ipotesi di tagliare le lezioni pomeridiane e concentrare il persone che resta al mattino».



Ricorso archiviato



Il gip Emilio Schönsberg ha disposto l’archiviazione del procedimento a carico del presidente della Provincia Arno Kompatscher, aperto dopo un esposto di 38 genitori. Il giudice per le indagini preliminari ha stabilito che l’ordinanza del presidente della Provincia del 19 marzo 2021 riguardante gli screening nelle scuole non era illecita, poiché le misure adottate erano state suggerite dall’Azienda Sanitaria e confermate dal Ministero alla Salute. A.M.