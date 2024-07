Allontanato per maltrattamenti, entra in casa dell’ex compagna: arrestato a Bolzano un 55enne veneto

BOLZANO. Ancora maltrattamenti in famiglia. Domenica 28 luglio una pattuglia della Squadra “Volanti” della Polizia è stata chiamata ad intervenire d’urgenza nel Quartiere Europa, a Bolzano, a seguito di una segnalazione fatta da alcuni coinquilini dello stesso stabileal 112, nella quale si faceva riferimento alla presenza di un uomo in casa della ex compagna, dalla quale era stato allontanato con misura cautelare del giudice per precedenti maltrattamenti nei suoi confronti.

Intervenuti immediatamente, gli agenti facevano irruzione nell’appartamento segnalato e sorprendevano l’uomo che tentava di nascondersi sotto il letto e che veniva quindi bloccato.

In Questura l'uomo è stato identificato: si tratta di un 55enne proveniente dal Veneto, pregiudicato: è stato arrestato per violazione del divieto di avvicinamento e di contatto.

Il questore Paolo Sartori ha emesso nei suoi confronti il foglio di via obbligatorio.