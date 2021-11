“Analogica 11”, a Bolzano torna il festival dedicato all’analogico

BOLZANO. Cinema di ricerca e sperimentale, workshop e presentazioni, talk sugli archivi privati famigliari, performance musicali e mercatini dell’usato: sono questi gli ingredienti di Analogica 11, l'evento dedicato alla produzione analogica in Italia e non solo che ha sede a Bolzano e ogni anno si rinnova per contenuti e appuntamenti in programma.

Il festival Analogica vuole essere un punto d'incontro per appassionati, per sperimentatori della tecnologia lenta ma anche per curiosi che troveranno dal 1 al 5 dicembre a Bolzano molte possibilità di confronto.

Si tratta – viene spiegato – di un'occasione per avvicinarsi alla tecnologia analogica, scoprire nuove (vecchie) forme di sperimentazione e riutilizzare materiali non controllabili, che resistono all'avvento standardizzato del digitale.

Analogica 11 prende forma negli spazi del FotoForum e di Waag (Casa della Pesa), a pochi metri uno dall'altro, nel centro storico di Bolzano.

Dieci anni sono tanti, o pochi, a seconda del punto di vista. Analogica riflette su questa prima decade di proiezioni presentando una retrospettiva con una piccola parte degli oltre 350 film programmati in questi anni.

Analogica Selection 10 Year / Retrospective sarà il programma della serata di apertura di Analogica 11 prevista per l’1 dicembre alla Waag alle 20. Un modo per raccontare da dove il festival è partito, e dove sta andando.

Analogica Selection 11 è la selezione annuale di film provenienti da tutto il mondo. Una selezione che presenta film di ricerca, film personali e intimi, documentari e animazioni sperimentali. 35 film selezionati provenienti da 16 paesi, che raccontano a loro modo questi ultimi 3 anni.

Analogica Re/collection è invece un dialogo con archivi, curatori e filmmakers per raccontare i progetti che nascono intorno ai filmati familiari. Un dialogo che vuole dare spazio ai progetti di riuso e recupero delle vecchie pellicole amatoriali e all'urgenza -sempre costante- di salvare (e riconoscere) le fonti di memoria.

All'interno di questo programma, venerdì 3 dicembre alle 20:00 negli spazi di Waag verrà presentato per la prima volta a Bolzano il film "Il varco”. Un film realizzato con materiali amatoriali raccolti da Home Movies, archivio nazionale del cinema di famiglia, e materiali dell'Istituto Luce che racconta la storia di un soldato e del suo viaggio in Russia durante la seconda guerra mondiale. La proiezione del film sarà l'occasione per incontrare uno dei suoi autori, Michele Manzolini e indagare l'uso sempre più creativo dei materiali d'archivio nella produzione filmica nazionale e internazionale.

E poi c’è tanto altro. Per accedere a tutti gli eventi di Analogica 11 è necessario green pass. Il programma completo è sul sito: www.analogica.org